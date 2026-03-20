Opelka elogia Sinner e Alcaraz: “Sono gentili, se colpissi la palla come loro sorriderei sempre!”

Il rapporto che lega Reilly Opelka a Jannik Sinner va ben al di là del campo da gioco. I due sono buoni amici, si conoscono sin da ragazzini, e recentemente hanno giocato insieme in doppio a Indian Wells, affrontando al primo turno le teste di serie Marcelo Granollers e Horacio Zeballos. Al termine del match, poi perso, Sinner spese belle parole per l’americano: “Reilly per me è un grande amico, ci siamo divertiti e ci conosciamo da un bel po’ di tempo ormai.

Tornando al presente, e quindi a Miami, Opelka si è distinto per il suo esordio vincente contro il portoghese Borges, eliminato in tre set. Al termine del match, l’americano si è concesso per un’intervista negli studi di Tennis Channel, dove ha parlato sia di Sinner che di Alcaraz.

A proposito dell’altoatesino, Opelka ne ha elogiato lo spessore umano. L’ex top 20 ATP, ha descritto l’azzurro come uno dei giocatori più alla mano del circuito.“Jannik è un mito, è una persona fantastica. Jannik e Alcaraz sono tra i giocatori più gentili in circolazione. Sinner è sempre stato così, non è cambiato per niente. Lo conosco da quando aveva 16 anni ed è una persona dolcissima, ha sempre tempo per tutti. È diventato il miglior giocatore del pianeta e non è cambiato nulla”.

In chiusura, il gigante del Michigan ha scherzato sul fatto che i due sembrano sempre rilassati e sorridenti. “Scherzo sempre con Sinner e Alcaraz, soprattutto con Carlos, dicendo che se colpissi la palla come loro, sorriderei tutto il tempo”, ha raccontato Opelka, che nel prossimo turno del Miami Open sfiderà Jack Draper.