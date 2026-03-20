WTA Miami: Paolini a strappi ma vincente, Townsend piegata in tre set. Ora Ostapenko

[7] J. Paolini b. T. Townsend 6-3 1-6 6-2

Nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalla campionessa di Indian Wells Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini supera Taylor Townsend con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 al termine di una sfida dai due volti, conquistando l’accesso al turno successivo dopo un’ora e 45 minuti di gioco, dove troverà Jelena Ostapenko.

L’avvio è equilibrato, segnato da scambi intensi, con la giocatrice toscana che trova la prima vera occasione nel sesto game. Dopo aver sprecato una chance, riesce a capitalizzare la seconda grazie a un diritto profondo e angolato che le consegna il break. La reazione della statunitense non si fa attendere: tre palle break nel gioco successivo e contro-break alla terza opportunità. L’equilibrio però dura poco, perché la numero 7 del seeding ristabilisce immediatamente le distanze, tornando avanti e mantenendo il controllo fino al momento di chiudere il set.

Il nono game si trasforma in una vera battaglia: tre set point, due palle break annullate e ben 14 punti giocati prima di riuscire a mettere in cassaforte il parziale sul 6-3. Senza esprimere il suo miglior tennis, l’azzurra dimostra comunque lucidità e gestione dei momenti chiave.

Il copione cambia drasticamente nella seconda frazione. Un passaggio a vuoto consente alla giocatrice di Chicago di prendere fiducia: dopo aver annullato una palla break in apertura, è lei a strappare il servizio nel quarto gioco e a prendere il largo. Da quel momento in poi, il set scivola via rapidamente: la statunitense alza il livello, mentre l’italiana perde ritmo e continuità, finendo per cedere nettamente 6-1. È il primo set vinto da Townsend nei precedenti contro Paolini, e arriva al termine di un parziale in cui l’azzurra appare disunita e poco centrata.

Storming through the second set ⚡️@TaylorTownsend's 6-1 second set forces a decider against Paolini!#MiamiOpen pic.twitter.com/MqIyLtHa87 — wta (@WTA) March 20, 2026

La reazione, però, non tarda ad arrivare. In avvio di terzo set, la numero uno italiana ritrova profondità e aggressività: una risposta incisiva e un rovescio lungolinea di grande qualità le valgono il break del 2-0. Da lì in avanti cambia l’inerzia del match. Consolidato il vantaggio, anche salvando una palla break, la 28enne ritrova sicurezza e intensità, tornando a comandare gli scambi.

Il finale è in controllo: Paolini sale rapidamente sul 5-2, tenendo addirittura un turno di battuta a zero e spegnendo ogni tentativo di rientro dell’avversaria. Nell’ottavo game si procura il match point al termine di uno scambio difensivo di grande livello e chiude con una splendida risposta di rovescio lungolinea. Una vittoria importante, più di carattere che di brillantezza, che permette a Jasmine di restare in corsa. Al prossimo turno Paolini affronterà Jelena Ostapenko, brava a imporsi con un doppio 6-4 su Dayana Yastremska (2-1 i precedenti a livello di main draw per la lettone).