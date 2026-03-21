Miami Open, il programma di sabato 21 marzo: esordio di Sinner non prima delle 18

Quinta giornata del Miami Open e organizzatori che continuano la rincorsa per rimettere in pari il programma dopo i disagi arrecati dalla pioggia durante la prima settimana.

Nella prima giornata del weekend di mezzo sullo Stadium Court si inizierà alle 12 locali (le 17 in Italia) con il match di secondo turno tra la n. 5 Jessica Pegula e la britannica Francesca Jones. A seguire, non prima delle 18, il ritorno in campo del n. 2 del mondo Jannik Sinner dopo il trionfo della settimana scorsa a Indian Wells. L’altoatesino inagurerà la sua campagna a Miami contro il bosniaco Damir Dzumhur.

Chiuderà il programma diurno il match tra la wild card giapponese Rai Sakamoto e il finalista di Indian Wells Daniil Medvedev.

Nella sessione serale, a partire dalle 19 locali (mezzanotte in Italia), si inizierà con il derby statunitense tra la n. 4 Coco Gauff e Alycia Parks, per poi terminare la giornata, non prima delle 20.30 (le 01.30 in Italia) con la sfida tra Alexander Zverev e la wild card americana Martin Damm Jr.

Solo un altro italiano impegnato in singolare nella giornata: Matteo Arnaldi dovrà concludere il suo match di primo turno contro il kazako Alexander Shevchenko, sospeso sul 5-5 del secondo set (Shevchenko aveva vinto il primo al tie-break) per oscurità. Infatti il campo 4 su cui gli organizzatori avevano programmato il match per recuperare il ritardo causato dalla pioggia non ha le luci artificiali, per cui il match è stato sospeso venerdì sera al calar delle tenebre.

Se dovesse vincere il suo incontro, Arnaldi sarà chiamato al doppio impegno nella giornata per affrontare, non prima delle 19 locali (mezzanotte in Italia) sul Grandstand la testa di serie n. 8 Ben Shelton.

Esordio in doppio per Errani e Paolini sul campo 3 non prima delle 12.30 locali (le 17.30 in Italia): nel primo turno di doppio affronteranno la giapponese Aoyama e la norvegese Eikeri.

Qui sotto il programma completo con gli orari locali (Miami è 5 ore indietro rispetto all’Italia):