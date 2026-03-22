ATP/WTA Miami, il programma di lunedì 23 marzo: Sinner apre la sessione serale

È stato reso noto il programma della giornata di lunedì 23 marzo del Miami Open 2026. Jannik Sinner sarà impegnato contro Corentin Moutet nel primo match della sessione serale sul Centrale dell’Hard Rock Stadium non prima delle 19:00 della Florida (la mezzanotte italiana), preceduto da due incontri femminili non ancora identificati e seguito da un altro match degli ottavi di finale WTA. Ad aprire l’order of play su quel campo sarà Daniil Medvedev, che se la vedrà contro Francisco Cerundolo alle ore 12:00 locali.

Miami ATP Masters 1000 Order of play – Monday, March 23, 2026 pic.twitter.com/rB9ufQDHPK — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) March 22, 2026

ATP Miami, il programma sugli altri campi

Sul Grandstand si parte con un incontro femminile e si prosegue con la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Terence Atmane, seguita a ruota da Frances Tiafoe–Jakub Mensik. Non prima delle 16:00 di Miami vedremo all’opera Marin Cilic e Alexander Zverev, mentre il programma si chiuderà con una sfida degli ottavi di finale WTA. Quanto alla Butch Buchholz, la parte centrale dell’order of play sarà dedicata alle donne. Prima Alexander Shevchenko affronterà Ugo Humbert, mentre calerà il sipario con Quentin Halys–Kamil Majchrzak. Per conoscere orario e collocazione degli incontri delle ragazze ci saranno da attendere gli esiti delle partite di domenica 22 marzo al Miami Open 2026.