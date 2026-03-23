ATP Miami, salutano i big: Medvedev e Auger-Aliassime sconfitti da Cerundolo e Atmane

Succede di tutto nel terzo turno del Miami Open, dove le teste di serie cadono come tessere del domino. Dopo Carlos Alcaraz nella serata di domenica 22 marzo, è toccato a Felix Auger-Aliassime (testa di serie n. 7), che si fa eliminare in tre set da Terence Atmane (6-3 1-6 6-3). Daniil Medvedev perde per mano dell’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto in tre set 6-0 4-6 7-5. Risultato quest’ultimo che da una grossa mano a Jannik Sinner, perché il russo sarebbe stato il potenziale avversario in semifinale. Infine, nell’altro singolare, il francese Ugo Humbert estromette dal torneo il kazako Alexander Shevchenko in due set, 6-4 7-6 (2).

ATP Miami: avanti Cerundolo, Atmane e Humbert

[18] F. Cerundolo b. [9] D. Medvedev 6-0 4-6 7-5

L’argentino Francisco Cerundolo sorprende un nervoso Daniil Medvedev nel terzo turno del Miami Open, battendolo in tre set per 6-0 4-6 7-5 in 2h 19′. Il 27enne sudamericano raggiunge così per la quarta volta in cinque partecipazioni gli ottavi di finale del torneo della Florida. Il russo, arrivato a Miami pieno di fiducia dopo aver battuto il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz a Indian Wells, è stato messo costantemente in difficoltà dall’aggressività dell’avversario, specie con il dritto. L’argentino si aggiudica rapidamente un primo set dominato, dove rifila un bagel al russo con tre break filati.

Nella ripresa Daniil rimonta da 1-3 sotto, dando vita a un secondo set molto intenso, dove riesce a spuntarla con il break nel nono game. Nel terzo, e decisivo set, l’ex numero 1 del mondo annulla quattro palle break in un cruciale game sul 3-4, prima di cedere il servizio – e partita – sul 6-5. Ora, puntando a un’altra presenza tra i migliori otto, Cerundolo affronterà Ugo Humbert, che ha già sconfitto nel loro unico precedente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

T. Atmane b. [7] F. Auger-Aliassime 6-3 1-6 6-3

Grande prestazione anche per Terence Atmane che batte il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-3 1-6 6-3 in 1h 54′. Tanti vincenti, ma anche parecchi errori in un match deciso da un singolo punto vinto in più dal francese: 74 a 73. Per il transalpino altro torneo positivo dopo la semifinale colta a Cincinnati durante la scorsa estate. Il canadese ha perso un primo set dominato dal servizio dell’avversario, che chiude con il 90% di punti con la prima palla, e deciso dal break sul 2-4.

Nella ripresa Auger-Aliassime torna a giocare sui suoi standard, spingendo forte con il dritto, e aiutato da una prima palla con cui vince 13 punti su 16, riesce a strappare due volte la battuta al suo avversario per chiudere 6-1. Il terzo set invece vede il canadese calare di intensità, commettendo 13 sanguinosi gratuiti. Atmane non deve sforzarsi poi tanto, ottenendo il break decisivo nel sesto game. Il francese vola agli ottavi di finale dove affronterà il vincente tra Tiafoe e Mensik.

[31] U. Humbert b. A. Shevchenko 6-4 7-6 (2)

Il francese Ugo Humbert ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del Miami Open battendo in due set, 6-4 7-6 (2), il kazako Alexander Shevchenko. Partita a tutto tondo per un transalpino molto aggressivo, come testimoniano i 32 vincenti conditi da 14 ace. Ma il dato più eclatante per il tennista di Metz è il rendimento con la prima palla, un incredibile 97%, con 35 punti vinti su 36. Così il primo set si risolve in favore del 27enne con il break sul 5-4; mentre nella ripresa c’è voluto il tie-break, dopo un paio di break per parte che non hanno sbrogliato la matassa. Grazie a questo risultato, Humbert raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale a Miami – il suo primo in un 1000 dalla finale a Bercy nel 2024 – dove affronterà Francisco Cerundolo.