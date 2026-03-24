ATP Miami: nuovo record per Sinner! 26 set consecutivi vinti nei 1000, superato Djokovic

Jannik Sinner aggiorna ancora una volta il libro dei record. Con la vittoria in due set – 6-1 6-4 – contro Coretin Moutet al terzo turno del Miami Open, il campione altoatesino ha superato Novak Djokovic per il totale di set vinti consecutivamente a livello Master 1000, a quota 26, battendo il precedente record di 24. Primato che il campione serbo fece registrare tra Indian Wells e Monte-Carlo nel 2016.

Sinner aveva precedentemente eguagliato il primato del 24 volte campione Slam con la vittoria al secondo turno contro Dzumhur. “Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo”, ha detto l’azzurro nell’intervista a caldo dopo la vittoria sul francese. “Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno”. Il record di Sinner risale allo scorso novembre, al Rolex Paris Masters, dove ha conquistato il titolo senza perdere un set. Ha poi mantenuto aperta la striscia a inizio marzo, quando si è laureato campione al BNP Paribas Open. Contro Moutet, ci sono stati pochi segnali che il primato del 24enne fosse in pericolo, anche grazie all’apporto decisivo del servizio, con il quale ha vinto l’87% (33/38) dei punti con la prima. Con le sue due vittorie a Miami, Sinner ha ora vinto 13 partite consecutive nei Masters 1000.

13 – Jannik Sinner has won his 13th consecutive ATP Masters 1000 match in straight sets, extending his own record for the most such wins of any player since the format’s introduction in 1990. Unseen.#MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/IfwKYLGhDO — OptaAce (@OptaAce) March 24, 2026

Sinner: record e sorpassi

Ma non è finita qui, perché c’è un altro record da aggiungere alla lista: con la vittoria sul mancino francese, Sinner ha superato Carlos Alcaraz per percentuale di vittorie negli eventi 1000 con almeno 20 partite giocate dal 1990. Il nativo di San Candido ha un bilancio di 102 vittorie e 29 sconfitte nei tornei Master 1000, valido per il 77.9%. La stessa percentuale di vittorie di Roger Federer. A guidare la classifica c’è lo spagnolo Rafael Nadal, seguito dal serbo Nole Djokovic.

77.9 – Surpassing Carlos Alcaraz and equalling Roger Federer, Jannik Sinner (77.9%, 102-29) now trails only two players (minimum 20 matches) for win rate at ATP Masters 1000 events since 1990 – Rafael Nadal and Novak Djokovic. Sentinel.#MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/bfgxt5ngQk — OptaAce (@OptaAce) March 24, 2026

Ora agli ottavi Sinner sfiderà l’americano Alex Michelsen. Il match è in programma martedì 24 marzo non prima delle 21 sul campo Centrale. L’azzurro ha vinto entrambi i precedenti contro lo statunitense nel 2024: al Masters 1000 di Cincinnati e allo US Open, senza concedergli set. L’occasione per ridurre il divario che lo separa da Alcaraz per il numero uno del mondo è ghiotta, dato che Sinner non deve difendere alcun punto del ranking ATP a Miami.