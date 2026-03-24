ATP/WTA Miami, il programma di martedì 24 marzo: Sinner non prima delle 21

Ancor prima che si completassero tutte le partite di lunedì 23, è stato reso noto il programma di martedì 24 marzo del Miami Open 2026. Per quanto concerne l’Italia, Jannik Sinner sarà impegnato non prima della ore 21:00 italiane contro Alex Michelsen, nel terzo incontro pianificato sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. L’order of play sarà aperto alle ore 12:00 locali (le 17:00 nel fuso del Bel Paese), da Jiri Lehecka e Taylor Fritz, seguiti a ruota dalla sfida tra Victoria Mboko e Karolina Muchova. La sessione serale è aperta da Coco Gauff, che se la vedrà contro una tra Amanda Anisimova e Belinda Bencic non prima della mezzanotte (le 19:00 della Florida), mentre si chiuderà con Quentin Halys–Alexander Zverev.

Miami Open, il programma del Grandstand

L’altro campo in cui si giocano incontri di singolare è il Grandstand, che vedrà subito impegnato Sebastian Korda – reduce dal successo contro il n. 1 Carlos Alcaraz – e Martin Landaluce (ore 16:00 italiane). Subito dopo scenderanno sul cemento del Miami Open 2026 il monegasco Valentin Vacherot e Arthur Fils, che precederanno l’interessante incontro tra Tomas Martin Etcheverry e Tommy Paul. Non prima della mezzanotte tra martedì 24 e mercoledì 25 Terence Atmane giocherà il suo match contro Frances Tiafoe, mentre si chiuderà il programma con Ugo Humbert opposto a Francisco Cerundolo.