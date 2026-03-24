Sinner e il Sunshine Double: chi può fermarlo a Miami?!

In molti lo hanno seguito nonostante un fuso orario tutt’altro che amico, abitudine ormai consolidata, dopo tre mesi a perder sonno e con l’Europa che sta per tornare, finalmente: hanno visto Jannik Sinner battere Corentin Moutet a Miami con l’autorevolezza di chi ha ormai lasciato alle spalle le difficoltà di Melbourne, ritrovato le proprie certezze, trionfato a Indian Wells e messo la sua firma anche sul torneo della Florida.

Una prestazione che, oltre al risultato, ha rimesso ordine in un tabellone che, giorno dopo giorno, sembra perdere pezzi importanti e teste di serie come se fossero lattine bersagliate dai pallini di un fucile ad aria compressa nella più classica delle sagre estive. Sono soltanto tre le teste su sedici le teste di serie che hanno raggiunto gli ottavi, sopravvissute alla debacle di questi primi turni. Per rendere meglio l’idea, dalla creazione del formato Masters 1000 nel 1990, era accaduto soltanto altre due volte: a Monte Carlo nel 2000 e a Cincinnati nel 2003. Ed è proprio qui che nasce la domanda, inevitabile e quasi scomoda nella sua semplicità: come fa Sinner a perdere questo Miami Open?

È una domanda che va presa con cautela, perché il tennis, più di ogni altro sport, si nutre di imprevisti. E proprio questo torneo, negli anni, ha costruito la sua identità sulle sorprese, sulle cadute inattese, su percorsi che si piegano quando sembrano già scritti. Però è altrettanto vero che ci sono momenti in cui il campo, al netto di situazioni che sfuggono dai binari della normalità, parla più forte di ogni prudenza, e questo è uno di quelli.

Il punto di partenza: un Sinner in controllo a Miami

Le due vittorie su Dzumhur e Moutet non sono soltanto un semplice passaggio di turno, ma una vera e propria dichiarazione sullo stato e la salute dell’italiano. Sinner è dentro il torneo, ma soprattutto è dentro se stesso e il suo fisico, come mai successo da inizio anno: ritmo alto, gestione dei momenti, una lucidità che non è più episodica ma strutturale. La striscia aperta a Indian Wells non si è fermata, si è semplicemente spostata di qualche migliaio di chilometri.

E allora il tema diventa inevitabilmente più ampio: il Sunshine Double non è più un’ipotesi suggestiva da sogna sul tramonto di Miami Beach per Sinner, è un obiettivo concreto.

Ottavi: Michelsen, il primo ostacolo

Il prossimo passaggio porta il nome di Alex Michelsen, talento americano in crescita ma ancora lontano, per continuità e tenuta, dal livello dell’azzurro. I precedenti raccontano una storia chiara: 2-0 per Sinner, entrambi sul cemento americano nel 2024. A Cincinnati fu partita vera, chiusa 6-4 7-5, mentre allo US Open il divario si allargò fino al 6-4 6-0 6-2. Due partite diverse, stesso esito. È il classico match in cui il pericolo esiste solo se lo costruisci tu, e Sinner, oggi, sembra aver ridotto al minimo proprio questo tipo di rischio.

Quarti: Tiafoe o Atmane, due strade già percorse

Guardando più avanti, il tabellone propone due nomi: Frances Tiafoe o Terence Atmane. Con Tiafoe il bilancio è netto: 4-1 per Sinner, con l’unica sconfitta arrivata nella semifinale di Vienna, quella rimonta che per un attimo aveva rimesso tutto in discussione. Da allora, solo vittorie azzurre, tutte sul veloce, compresa quella di Cincinnati nel 2024. Atmane, invece, è una storia più recente e per certi versi più curiosa. 2-0 per Sinner, entrambe sul duro: Cincinnati e Pechino. Il francese, uno dei giocatori dal QI più alto del circuito, è anche quello che regalò a Jannik una carta Pokemon nel giorno del suo compleanno. Un dettaglio che racconta il personaggio, meno il campo, dove però il divario è apparso chiaro. In entrambi i casi, Sinner, campione a Miami nel 2024, partirebbe nettamente favorito.

Semifinali: il bivio vero tra Zverev e Cerundolo

Qui il discorso cambia, almeno sulla carta. Alexander Zverev è un nome che pesa, sempre. Il bilancio dice 7-4 per Sinner, ma racconta anche una rivalità che ha avuto fasi molto diverse. Dopo quattro vittorie consecutive del tedesco, qualcosa si è spezzato: da quel momento, solo successi per l’azzurro, tra cui la finale degli Australian Open e la recente semifinale di Indian Wells. È un confronto che oggi pende dalla parte di Sinner, più per evoluzione che per numeri. Eppure, paradossalmente, il nome più fastidioso potrebbe essere quello di Francisco Cerundolo.

Il bilancio è comunque favorevole, 4-2 per Sinner, con le ultime due vittorie arrivate nel 2025 tra Roma e Parigi-Bercy. Ma c’è un dettaglio: non si sono mai affrontati sul cemento outdoor. E Cerundolo, con il suo ritmo, la sua capacità di sporcare il gioco, è uno di quei giocatori che non ti battono sulla carta, ma possono toglierti certezze in campo.

Finale: Fritz o Fils, due scenari diversi

Dall’altra parte, le opzioni più credibili portano a Taylor Fritz o Arthur Fils.

Con Fritz, il discorso è abbastanza lineare: 4-1 per Sinner, con una serie aperta di vittorie che include due finali pesanti nel 2024, US Open e ATP Finals. L’americano ha il gioco per restare agganciato, ma non sembra avere oggi le armi per invertire la tendenza.

Diverso il discorso su Fils. Il bilancio dice 1-0 Sinner, Montpellier 2023. Ma il francese è probabilmente l’avversario più pericoloso in prospettiva, per caratteristiche: aggressività, fisicità, capacità di togliere tempo. È il tipo di giocatore che può accorciare gli scambi e rendere la partita meno leggibile.

Il punto: favorito sì, imbattibile no

E allora si torna alla domanda iniziale. Come fa Sinner a non vincere questo torneo? La risposta, per quanto possa sembrare banale, sta tutta nella natura del tennis. Perché se è vero che il tabellone si è aperto, che i precedenti sono dalla sua parte, che il livello espresso lo rende il favorito numero uno, è altrettanto vero che non esistono vittorie inevitabili. Miami, più di altri tornei, lo ricorda ogni anno.

E allora la chiave sta forse proprio qui: Sinner non deve dimostrare di essere il più forte per virtù divinatoria, ma deve continuare a esserlo punto dopo punto. Senza anticipare nulla, senza dare nulla per acquisito.

Perché il Sunshine Double è lì, a portata di mano, ma nel tennis, tra il poterlo fare e il farlo davvero, passa sempre una distanza sottile che è spesso decisiva.