ATP Miami: Cerundolo scatenato, Humbert KO. Zverev regola di misura Halys

Il Miami Open presented by Itau entra nel vivo della competizione. Con le vittorie di Sascha Zverev e Francisco Cerundolo, cala ufficialmente il sipario sugli ottavi di finale. Durante la sessione serale di martedì 24 marzo, l’argentino – n.19 del mondo – e il tedesco – n.3 del seeding – si sono imposti sui rispettivi avversari, Humbert e Halys, staccando il pass per i quarti di finale, dove s’incroceranno per regalarsi un posto tra i migliori quattro atleti del torneo.

Il main draw di Miami è stato scombussolato da un’ecatombe delle prime 16 teste di serie, e in virtù dell’eliminazione di Taylor Fritz, gli unici superstiti sono Jannik Sinner e Sascha Zverev, che potrebbero sfidarsi proprio in semifinale. Sarebbe una sorta di “finale anticipata”, dati i pesanti KO registrati nella parte alta di tabellone, dov’è stato depennato l’ingombrante nome di Carlitos Alcaraz, uscito di scena al terzo turno. Tra sconfitte inaspettate e upset che hanno del clamoroso, il ragazzo francese dalla capigliatura cool prosegue la sua avventura in Florida a vele spiegate. Sì, avete capito bene, parliamo proprio di Arthur Fils.

Ma torniamo con la lente d’ingrandimento sulla parte bassa del main draw di Miami. Zverev e Cerundolo (in perfetta parità nei precedenti: 3-3) battaglieranno per regalarsi una possibilissima sfida con lo scatenato Jannik Sinner – che proprio non vuol saperne di cedere un set agli avversari – a meno che Frances Tiafoe non decida di far saltare il banco battendo l’azzurro. Ma riguardo ciò, abbiamo seri dubbi.

Di seguito, troverete la cronaca degli incontri di Zverev e Cisco Cerundolo, particolarmente a suo agio nel secondo appuntamento del Sunshine Double. Non stupiscono infatti i 4 quarti di finale raggiunti qui in carriera, e la semifinale del 2022, persa contro Casper Ruud.

[3] A. Zverev b. Q. Halys 7-6(4) 7-6(1)

Il primo testa a testa tra Sascha Zverev e Quentin Halys va al numero 4 del mondo. Non è stato facile, per Sascha, sbarazzarsi del francese, in una sfida stradominata dai potentissimi servizi di entrambi. Nessun break per tutta la durata dell’incontro. 12 ace messi a segno da Halys, 16 dal tedesco, riuscito a far la differenza nei due tiebreak disputati. Nel primo, un dritto a mortifero ha cambiato l’inerzia a suo favore, nel corso della lotteria dei sette punti, sigillato da un ace a uscire millimetrico. Il secondo tiebreak del match, invece, è stato molto meno sofferto per il finalista del 2018, il quale ha schiacciato la resistenza di Halys imponendosi per sette punti a uno. Zverev centra il sesto quarto di finale negli ultimi sette masters ‘1000 disputati. E per il secondo anno consecutivo, si è qualificato tra i migliori 8 giocatori del tabellone in entrambi i tornei del Sunshine Double.

[18] F. Cerundolo b. [31] U. Humbert 6-4 6-3

Il tornado Fran Cerundolo continua ad abbattersi sull’impianto dell’Hard Rock Stadium di Miami. A farne le spese, questa volta, è il francese Ugo Humbert, sconfitto in appena un’ora e sedici minuti con lo score di 6-4 6-3 in favore del sudamericano. Il dominio albiceleste inizia dai primi game: con il rovescio, Cisco muove il transalpino con una facilità disarmante, poi è bravo l’argentino a ricamare col dritto in contropiede, mandando ai matti Humbert. Il numero 31 del seeding è costretto a gridare al miracolo per evitare di far scappare l’avversario nel punteggio, ma Cisco è incontenibile. Nel secondo parziale riesce quanto meno ad arginare i danni, ma il gap di fiducia tra i due è lapalissiano, e Cerundolo è lesto ad archiviare la praticare. Esultanza scatenata. L’argentino raggiunge Zverev ai quarti. 8° quarto di finale ‘1000 della carriera per Fran Cerundolo.