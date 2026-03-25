ATP Miami: Fils vince la battaglia con Vacherot, Tiafoe si regala i quarti con Sinner

[28] A. Fils b. [34] V. Vacherot 6-4 7-6(4) 6-4

Una battaglia tennistica durata 2h 14′, vinta da Arthur Fils capace di aggiudicarsi due delle tre palle break offerte dal monegasco Valentin Vacherot agli ottavi del Miami Open 2026.

Il n. 25 del mondo, dal canto suo, non è mai riuscito a strappare il servizio malgrado le tre palle break avute. Numeri che dicono quanto equilibrio ci sia stato in un match che ha premiato il francese vincitore 6-4 6-7(4) 6-4. 40 i vincenti a fronte di 25 errori, sono i numeri di Fils, mentre Vacherot ha chiuso con 40 gratuiti e 27 vincenti. Entrambi bene con i punti ottenuti con la prima di servizio e una percentuale di prime messe in campo superiore all’80%. A poco sono serviti i 19 aces del monegasco che non è riuscito a girare la gara al momento giusto.

Nel primo set, Vacherot non sfrutta tre occasioni per salire 3-2 e perde il servizio nel decimo game. Poi vien fuori una gara molto equilibrata con il n. 25 del mondo sofferente al servizio nel secondo e nel decimo gioco, senza mai concedere palle break. Domina il tie-break e allunga la contesa al terzo. Fils piazza il break decisivo nel quinto gioco dopo che Vacherot era salito 30-0. Nei quarti di finale la sfida con Tommy Paul.

[22] T. Paul b. [29] T.M. Etcheverry 6-1 6-3

Dura 1h 15′ la contesa tra Tommy Paul e Tomas Martin Etcheverry al Miami Open 2026. Domina l’americano 6-1 6-3 grazie a anche ai suoi 20 vincenti. Ingiocabile lo statunitense sulla sua prima di servizio con cui ha ottenuto l’84% di punti, 26/31.

Primo set dominato dall’americano che ha perso appena tre punti al servizio. Due i break che decidono il primo set, 6-1. Il monologo non è cambiato nel secondo set quando Paul è salito 3-2 con break favorevole. L’unica palla break dell’incontro, l’argentino se la costruisce nel sesto gioco, prima del liberatorio 4-2 dell’americano. Parziale di 8-1 per chiudere il match e offrirsi la chance con Fils per un posto in semifinale.

[19] F. Tiafoe b. T. Atmane 6-4 1-6 6-4

Partita come al solito divertente quando c’è Frances Tiafoe in campo. Si regala i quarti di finale a Miami con Jannik Sinner dopo aver superato Terence Atmane con il punteggio di 6-4 1-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco.

Tiafoe sembra aver risentito della maratona con Mensik del terzo turno ed è arrivato abbastanza sulle gambe nel terzo set. Tanta buona volontà e la spinta decisiva del pubblico gli hanno consentito di battere il francese.

Domina l’avvio di gara Frances Tiafoe. L’americano serve l’83% di prime palle e con esse ottiene il 90% dei punti, 18/20. Nel settimo game infila il break che gli vale il primo parziale. Nel secondo set cambia la musica con il dominio del francese. Atmane è aggressivo in risposta sfruttando il fatto che la percentuale di prime palle di Tiafoe sia scesa al 47%. Chiude 6-1 e si concentra per il tie-break.

Atmane ha due chance nel primo game per provare a mettere un’ipoteca sul match. Non le sfrutta e Tiafoe torna pienamente in partita, trascinato dal suo pubblico.

Nel terzo game è lui ad avere la chance di passare a condurre con un break a favore ma non la sfrutta. Poi il match potrebbe definitivamente sterzare verso casa Atmane, ma il francese non sfrutta tre palle break consecutive per andare a servire per il match. Il pubblico recita una gran parte in questa fase, messo in partita totalmente dal servizio dell’americano. Atmane serve per continuare a rimanere in corsa a Miami ma le occasioni avute sono un tarlo che gli restano in testa e lo portano dritto sotto la doccia.