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ATP/WTA Miami, il programma di giovedì 26: Sinner apre il programma alle 18, Zverev in notturna. Ci sono anche le semifinali femminili

Jannik sfida Tiafoe nel primo match di giornata, poi la prima semifinale femminile Gauff vs Muchova. Il tedesco sfida l'argentino Cerundolo a mezzanotte prima della seconda semifinale donne

Di Luca De Gaspari
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Il programma di giovedì 26 marzo a Miami si apre con Jannik Sinner, atteso sul Centrale nel primo match dalle 19 italiane contro Frances Tiafoe (precedenti 4-1 per Jannik) Sul centrale seguiranno poi Coco Gauff vs Karolina Muchova e, non prima dell’1 di notte italiana, Francisco Cerundolo vs Alexander Zverev.

A chiudere il programma dello Stadium sarà poi Elena Rybakina, già certa del suo posto in semifinale, contro la vincente della sfida tra Aryna Sabalenka e Hailey Baptiste.

Programma giovedì 26 marzo

Centrale (Stadium):
18:00 italiane
QF [19] F. Tiafoe (USA) vs [2] J. Sinner (ITA)

Non prima delle 20:00 italiane
SF [4] C. Gauff (USA) vs [13] K. Muchova (CZE)

Non prima della mezzanotte italiana
QF [18] F. Cerundolo (ARG) vs [3] A. Zverev (GER)

Non prima dell’1:30 italiana
SF [3] E. Rybakina (KAZ) vs A. Sabalenka o H. Baptiste

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