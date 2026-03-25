ATP/WTA Miami, il programma di giovedì 26: Sinner apre il programma alle 18, Zverev in notturna. Ci sono anche le semifinali femminili

Il programma di giovedì 26 marzo a Miami si apre con Jannik Sinner, atteso sul Centrale nel primo match dalle 19 italiane contro Frances Tiafoe (precedenti 4-1 per Jannik) Sul centrale seguiranno poi Coco Gauff vs Karolina Muchova e, non prima dell’1 di notte italiana, Francisco Cerundolo vs Alexander Zverev.
A chiudere il programma dello Stadium sarà poi Elena Rybakina, già certa del suo posto in semifinale, contro la vincente della sfida tra Aryna Sabalenka e Hailey Baptiste.
Programma giovedì 26 marzo
Centrale (Stadium):
18:00 italiane
QF [19] F. Tiafoe (USA) vs [2] J. Sinner (ITA)
Non prima delle 20:00 italiane
SF [4] C. Gauff (USA) vs [13] K. Muchova (CZE)
Non prima della mezzanotte italiana
QF [18] F. Cerundolo (ARG) vs [3] A. Zverev (GER)
Non prima dell’1:30 italiana
SF [3] E. Rybakina (KAZ) vs A. Sabalenka o H. Baptiste