ATP/WTA Miami, il programma di mercoledì 25 marzo: impegnati Errani/Paolini, Bolelli/Vavassori e Sabalenka

L’Italia punta i suoi riflettori sui tornei di doppio in una giornata nella quale conosceremo i nomi delle ultime due semifinaliste nel torneo femminile singolare del Miami Open 2026. In campo sia la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini che quella maschile formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo dei quarti di finale.

Miami Open, il programma dello Stadium

Sullo Stadium ad aprire la giornata, alle 18.00 italiane, sarà una sfida di altissimo livello, quella tra Elena Rybakina e Jessica Pegula. Si affronteranno due tra le giocatrici più solide del circuito per un posto in semifinale.

Update: Miami ATP Masters 1000 Order of play – Wednesday, March 25, 2026 pic.twitter.com/vJIMWqv0bL — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) March 24, 2026

Non prima delle 20.00, spazio al match tra il 2006 Martin Landaluce, rivelazione del torneo, e Jiri Lehecka, mentre in serata, attorno a mezzanotte, scenderà in campo la numero uno del mondo Aryna Sabalenka contro Hailey Baptiste. A chiudere il programma serale, la sfida tra Tommy Paul e Arthur Fils.

Il programma sul Grandstand

Il programma sul Grandstand si aprirà con le gare del torneo di doppio. Subito in campo la coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini. Il duo italiano, n. 1 del torneo, affronterà la coppia composta da Asia Muhammad ed Erin Routliffe, teste di serie n. 4 del seeding. A chiudere, invece, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che se la vedranno con Christian Harrison e Neal Skupski.