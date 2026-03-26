Alcaraz lancia la sfida nel padel: “Io e Sinner contro Tapia e Coello? Vinciamo noi!”

Carlitos Alcaraz ha abbandonato il secondo appuntamento del Sunshine Double sin troppo presto, rimediando una sconfitta in tre set da Sebastian Korda. Nonostante la sua prematura eliminazione, però, il numero uno del mondo ha deciso di prolungare la sua permanenza nella splendida città di Miami, dove, proprio in questi giorni, si sta svolgendo la tappa del Premier Padel P1, con tutti i campionissimi della disciplina presenti.

Lo spagnolo, che spesso si diletta tra vetri e grate per puro divertimento, si è accomodato tra gli spalti del Miami Beach Convention Center, seguendo da vicino il godibile spettacolo dei primi della classe. Carlitos ha incontrato e scambiato un paio di battute con Arturo Coello, Agustin Tapia, Mike Yanguas e Franco Stupaczuk. Accolto dal presidente della FIP Luigi Carraro, al quale ha confessato: “Anche io mi sto avvicinando al padel ultimamente… Io e Sinner contro Coello e Tapia a padel? Vinceremmo, senza dubbio”, ha aggiunto scherzosamente il murciano. Chissà se assisteremo mai a un’esibizione di questo tipo. E sui potenziali padelisti estrapolati dal mondo del tennis, Alcaraz ha pochi dubbi al riguardo: “Sicuramente qualcuno con un buon tocco, per esempio Dimitrov. Ma anche Zverev, forse anche lui per via dell’altezza, con i suoi smash”