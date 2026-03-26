ATP Miami: Fils annulla 4 match point a Paul, è in semifinale

[28] A. Fils b. [22] T. Paul 6-7(3) 7-6(4) 7-6(6) (da Miami, Vanni Gibertini)

Miami stava aspettando una partita di questo tipo fin dall’inizio del torneo. E finalmente è arrivata, per la gioia del pubblico della Florida che ha risposto come meglio non poteva allo spettacolo regalato da questa battaglia.

Due ore 47 minuti pieni di tutto, tranne che break. Paul e Fils infatti non hanno mai ceduto la battuta in tutta la partita, e cinque delle sette palle break avute in tutto il match sono state concentrate nel terzo set. Giocato da Fils in chiaro debito di ossigeno e trascinato non si sa come fino al tie-break decisivo, ribaltato con la pura forza di volontà.

Tommy Paul ha giocato un match di grande disciplina tattica e di grande consistenza, gestendo magistralmente i suoi turni di battuta, senza concedere palle break fino al 5-6 del terzo set, quando ha annullato il match point servendo con coraggio una seconda sul rovescio di Fils incassando poi l’errore di diritto del francese.

Non si è scomposto davanti al quasi 80% di realizzazione di Fils con la prima di servizio. Ed ha continuato a spingere con il diritto, più di quanto non faccia di solito.

Il match

Il match, chiuso con un punto in più per Paul (115 a 114) è girato tutto nel tie-break finale, nel quale Paul ha giocato magistralmente fino al 6-2 in suo vantaggio. Ha capitalizzato un errore di diritto di Fils per il minibreak del 3-2, ha raccolto un punto preziosissimo in difesa per il 6-2. E poi è andato piano piano sgretolandosi. Mentre il suo avversario che aveva giocato l’ultima ora spremendo ogni goccia di energia dal suo corpo improvvisamente ha vinto uno dopo l’altro tutti gli ultimi punti su palleggi prolungati. Quello che per quasi tutta la partita era stato il terreno di caccia preferito di Paul.

This point had it all 😲

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Fils ha cercato di aiutarsi chiedendo a più riprese l’aiuto del pubblico, ovviamente più favorevole al giocatore di casa. Ma che ha sostenuto entrambi i protagonisti affollando in maniera più che dignitosa le tribune dell’Hard Rock Stadium fino alle soglie della mezzanotte, nonostante la serata lavorativa.

È stato il diritto a tradire l’americano, è stato dalla parte destra che sono arrivati gli errori decisivi per Paul che ha visto svanire una semifinale in un Masters 1000 di cui ormai sentiva il profumo. Una semifinale che gli sarebbe valsa il ritorno nella Top 20.

Per Fils, invece, dopo il lungo stop della passata stagione a causa di una frattura da stress alla colonna vertebrale (che aveva quasi messo in dubbio il prosieguo della sua carriera) è chiaramente arrivata prima la condizione tennistica di quella fisica. Il suo tennis sembra già essere tornato al suo livello migliore. Ma la resistenza atletica ha probabilmente bisogno di qualche blocco di preparazione in più per poter ambire alle mete più pregiate.

Ora, dopo un provvidenziale giorno di riposo, Fils affronterà Jiri Lehecka per cercare la sua prima finale in un torneo Masters 1000. I precedenti parlano di un 2-1 in favore del transalpino, con l’ultima vittoria di Fils proprio poche settimane fa a Doha nei quarti di finale. E l’unica vittoria di Lehecka lo scorso anno a Toronto quando la schiena del francese era ancora un cantiere aperto.