ATP Miami: Lehecka in finale, dominato uno spento Fils

[21] J. Lehecka b. [28] A. Fils 6-2 6-2

Grandissima prova di forza di Jiri Lehecka nella prima semifinale dell’ATP Master 1000 di Miami, che domina 6-2 6-2 in un poco più di un’ora e un quarto di gioco un evidentemente stanco Arthur Fils, raramente apparso in grado di metter in difficoltà il proprio avversario.

Per il ceco è la prima finale 1000 in carriera, dopo il ritiro nella semifinale a Madrid del 2024: finalmente sembra rivedersi quel tennis che tanto aveva stupito prima del grave infortunio.

Ora, è solo questione una questione di attesa: dall’altra parte della rete sarà uno fra Jannik Sinner e Alexander Zverev ad affrontarlo, garantendogli, in ogni caso, di poter giocare senza le grandi pressioni del “favorito“.

Mai una vittoria ufficiale contro entrambi, una soltanto in United Cup contro il tedesco: Lehecka ha poco, pochissimo da perdere.

Primo set, Lehecka domina un parziale d’altissimo livello

Fils parte impaurito, Lehecka molto più concentrato: nel game d’apertura il ceco sfrutta tutti i dubbi del francese al servizio, concretizzando il break alla terza chance.

Il giocatore classe 2004 sembra apparire scarico, molto falloso anche sulla sua, prediletta, diagonale destra, e discontinuo sulla prima di servizio. Le energie, si sa, bisogna esser bravi a trovarle pian piano: punto dopo punto, Fils acquisisce sempre più fiducia, aumentando il proprio rendimento da fondo e cominciando a dipingere anche in risposta.

Lehecka non diminuisce d’aggressività, continuando a spingere ogni palla senza badar troppo al livello in vertiginosa ascesa del suo avversario: superate le prime difficoltà in battuta, sale 4 giochi a 2.

Il ceco continua a comandare un match di altissimo livello, mostrando un incredibile tennis in tutti i giochi in risposta: parola d’ordine, aggressività. Doppio break conquistato, Lehecka è semplicemente perfetto. Nessuna paura al servizio per il set: poco più di mezz’ora per un dominante 6-2.

Secondo set, Fils scarico, Lehecka perfetto

Contrariamente a quanto accaduto nel parziale d’apertura, Fils non sbaglia in avvio: servizio ottimamente tenuto, e match che può cambiare storia.

Il francese, però, non riesce a esser più concreto, alternando grandi conclusioni a brutte scelte e traiettorie: Lehecka è di nuovo a doppia palla break. Prima a uscire per annullarne una, racchetta scaraventata a terra dopo la risposta vincente lungolinea di Lehecka sulla seconda: break ceco.

Un Fils sempre più nervoso non riesce a trovar la chiave per farsi nuovamente sotto, aumentando di passività e facendosi dominare da un perfetto Lehecka, bravo nel non diminuire mai la velocità della propria palla.

Il transalpino, seppur in grande difficoltà, non è certo intenzionato a mollare: infilando 4 punti consecutivi annulla due palle del doppio break, permettendosi di restare in partita.

Nel turno di battuta successivo, però, la musica non accenna a variare fra doppi falli, evitabili gratuiti, e risposte vincenti del ceco: doppio break di vantaggio, Lehecka serve per il match.

Nessuna paura, game, set, and match: prima finale 1000 per Lehecka, che ora attende il vincente della sfida fra Alexander Zverev e Jannik Sinner.



