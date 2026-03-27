ATP/WTA Miami, il programma di sabato 28 marzo: Bolelli/Vavassori per il titolo alle 17:30, alle 20 Gauff-Sabalenka

Sabato 28 marzo è il giorno dei primi verdetti al Miami Open: il programma offre la finale di doppio maschile e l’ultimo atto del singolare femminile. E l’Italia sarà protagonista.

Il programma di sabato 28 marzo: prime finali al Miami Open

L’Hard Rock Stadium aprirà i battenti alle ore 17:30 in Italia – le 12:30 di Miami. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno Harri Heliovaara e Henry Patten per il nono titolo di coppia, il secondo della stagione. Gli azzurri sono alla prima finale in un Masters 1000 e puntano a mettere in bacheca il trofeo più prestigioso della loro carriera congiunta. Dall’altra parte della rete le teste di serie numero 4 del tabellone, contro cui il duo italiano ha vinto una sola volta in sei incroci – con due sconfitte arrivate in questo 2026.

Sarà poi il turno di Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Alle 20 orario italiano – le 15 secondo il fuso orario della Florida – andrà in scena il tredicesimo atto della rivalità tra la numero 1 del mondo e la statunitense. I precedenti si attestano sulla perfetta parità di 6 vittorie a testa, anche se la bielorussa conduce 5-4 sul veloce. Dopo la netta vittoria su Elena Rybakina, Sabalenka è a un passo dal Sunshine Double. Tuttavia, dovrà fare grande attenzione a una rinata Gauff. Il dominio su Karolina Muchova certifica che l’infortunio al braccio è alle spalle e davanti al pubblico di casa Coco cercherà la prima affermazione dell’anno.