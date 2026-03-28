Alizé Lim si opera: “Rigiocare a tennis mi ha fatto sentire viva, per fortuna ho investito in altri progetti”

Alizé Lim è forse più nota per la sua avventura nel mondo del giornalismo tennistico che per i risultati ottenuti sul campo.

La 35enne francese ha ormai oltrepassato la fase migliore della carriera, che l’ha portata alla posizione numero 135 come best ranking nel maggio del 2014.

Se il percorso nel circuito WTA non è mai decollato, con pochi tabelloni principali centrati – negli Slam ha in curriculum quattro primi turni al Roland Garros, tra cui si ricorda la sonora sconfitta contro Serena Williams del 2014 – la sua vita tennistica è stata scandita soprattutto dalle competizioni ITF, nelle quali ha portato a casa tre titoli in singolare.

Dopo una cesura di svariati anni, attualmente Lim naviga attorno al numero 641 e, tra un impegno televisivo e l’altro, non si sottrae agli appuntamenti ITF. Tuttavia, come comunica la stessa giocatrice, adesso è costretta a prendersi una pausa dalle gare a causa di un infortunio al ginocchio.

Alizé Lim: “So di essere andata fino in fondo, adesso il mio rapporto con il tennis è più felice”

Alizé affida ai propri canali social una vera e propria riflessione di ampio respiro, che prescinde i confini del problema fisico e si trasforma quasi in uno sfogo.

“Devo operarmi per la prima volta (intendo una vera operazione – al ginocchio)” si legge nel post su Instagram.

“Mi sono talmente abituata a essere infortunata nel corso degli anni nel tennis che non riesco più a capire cosa provo quando il medico mi dà il suo verdetto. Mi ci sono abituata troppo”.

Gli infortuni sono stati una costante nella carriera di Lim, che sei anni fa l’avevano spinta ad accantonare la racchetta per dedicarsi ad altri progetti. Tuttavia, il richiamo della pallina gialla è stato troppo forte e virulento da poter essere ignorato. Allora la francese si è rimessa in gioco, ricominciando da zero. Perché se di fine doveva trattarsi, doveva essere scritta di suo pugno.

“Rigiocare a tennis mi ha fatto sentire così viva nell’ultimo anno, e io stessa sono rimasta sorpresa nel vedere che stare in campo e lottare durante le partite hanno progressivamente preso il sopravvento su tutte le mie altre attività ultimamente”.

Poi la giocatrice di Parigi riflette sul suo rapporto con uno sport come il tennis, che è andato mutando negli anni, seguendo le tappe della propria biografia. “È il bisogno di sapere di essere andata fino in fondo? O semplicemente la gioia di vivere la propria passione in modo più sano e più felice rispetto a prima Probabilmente un po’ di entrambe le cose”.

“Immagino che almeno ora posso essere contenta di aver investito in altri ambiti della mia vita e di potermi concentrare su altre cose, sentendo meno il vuoto rispetto a prima” conclude Alizé. “Ma mi spezza il cuore non poter più fare ciò che mi ha resa più felice in questi ultimi tempi”.



