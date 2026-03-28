ATP Miami: Vavassori e Bolelli surclassano Heliovaara e Patten. Primo titolo ‘1000’ per gli azzurri!

72 giri d’orologio, poi è tripudio azzurro a Miami: Vavassori e Bolelli dominano in lungo e in largo Heliovaara e Patten, vendicandosi della scottante finale persa all’Australian Open nel 2025. La coppia tricolore ha messo subito la freccia a sinistra, strappando il servizio agli avversari nel primo game dell’incontro, e da lì in poi, non c’è più stata trippa per gatti. Troppa Italia per il team anglo-finlandese, poco coeso e mai cinico sotto rete. Patten ha particolarmente contribuito alla causa, commettendo doppi falli pesantissimi in momenti chiave del match. Con il netto score di 6-4 6-2, ‘Wave’ e ‘Bole’ si laureano campioni nel masters di Miami, nonché primo successo ‘1000 della loro carriera. Diventano 9 i titoli conquistati insieme dai due azzurri.

DOMINIO TOTALEEEEEEEEE ✨🎾

È la loro prima finale nel doppio di un Masters 1000…

E la controllano dall’inizio alla fineeeeeeeeee!



👉 Bolelli-Vavassori travolgono Heliövaara-Patten 6-4 6-2 a Miami!

Nono titolo in coppia, il secondo stagionale dopo l’ATP 500 di Rotterdam!



SIMO… pic.twitter.com/cW0mMP34PF — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 28, 2026

Primo Set: Bolelli e Vavassori perfetti. Avversari fuori fase

Wave&Bole sfidano Heliovaara e Patten, gli attuali numeri tre del ranking di doppio, che hanno già tarpato un sogno Slam agli azzurri, in occasione dell’atto decisivo di Melbourne 2025. I precedenti recitano uno schiacciante 5-1 per la coppia anglo/finlandese.

Che partenza per il duo azzurro nella finalissima del Masters 1000 di Miami. Andrea e Simone affrontano con astuzia il primo game in risposta, ricacciando indietro i freschi campioni di Doha e Dubai, entrati in campo con pochissima convinzione. Tutt’altro che cinico, l’esperto Heliovaara, nell’affondare uno smash sulla prima palla break; a Bolelli basta riappoggiare un interlocutorio rovescio dall’altra parte del campo, al resto ci pensa la pessima volée del mancino inglese. Nel gioco successivo, si dimostrano ancora scaltri gli italiani nel ribaltare un fastidioso 0-30: pratici a rete e incisivi con la prima di servizio, il break di vantaggio è confermato.

Il rodatissimo duo azzurro, ha persino l’opportunità di accorciare la durata del primo parziale, grazie alle 3 palle break consecutive concesse dagli appannatissimi Heliovaara e Patten, a tratti irriconoscibili. I numeri tre del mondo sventano i tre set point, ma non possono ribellarsi al destino un paio di minuti più tardi. Dove arriva la firma di Bolelli e Vavassori sul primo parziale (6-4).

Secondo Set: Dominio incontrastato di Bolelli e Vavassori, Primo titolo ‘1000 per i due a Miami!

Patten esordisce al servizio nel secondo parziale, ma il suo rendimento è quasi disastroso. Due doppi falli affossano il team anglo-finlandese, e alla seconda chance di break del set, Bolelli risponde presente con un ficcante rovescio che coglie impreparato il britannico, nettamente in difficoltà in questa finale. Continuano, invece, a brillare Andrea e Simone. Impeccabili in difesa e nei pressi della rete.

Lo testimonia la complicatissima volée in allungo di Vavassori, messa segno durante il quarto gioco, lo stesso in cui il duo Bole, con una freddezza da cecchino, salva una pericolosa palla del controbreak con una bordata di dritto che incespica sulla racchetta di Patten. Tracollo psicologico devastante per i Maestri delle ultime ATP Finals. Andrea e Simone rincarano la dose esprimendo un tennis divino, ma la reazione dei numeri tre non arriva mai: altro break e vittoria per la storica coppia italiana, che si aggiudica il Masters 1000 di Miami!