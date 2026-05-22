ATP Amburgo, Bolelli/Vavassori out al 1° turno da campioni in carica: passo falso dopo il titolo a Roma

Il successo agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma, 66 anni dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, sembrava aver dato una certa spinta alla stagione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già campioni – va ricordato – anche al Miami Open 2026. Il sodalizio azzurro, però, ha commesso un mezzo passo falso uscendo al primo turno dell’Hamburg Open 2026. 6-2 7-6³ da Sadio Doumbia e Fabien Reboul, che poi a qualche ora di distanza hanno staccato il pass anche per la semifinale. ‘Bole’ e ‘Wave’, dunque, non sono riusciti a difendere il titolo conquistato nel 2025 contro Andres Molteni e Fernando Romboli. Ora, chiaramente, il focus è tutto puntato sul Roland Garros 2026, dove i due si presenteranno da teste di serie n. 5 del tabellone – ancora da sorteggiare – con un terzo turno da difendere.