ATP Miami, Zverev: “Questo è il tennista che voglio essere d’ora in poi”

Al Miami Open, la sua semifinale con Jannik Sinner non è andata come avrebbe voluto, ma Sascha Zverev sembra aver trovato la strada giusta per far fare alla sua carriera quel passo in più che è sempre mancato.
Hai giocato davvero molto bene stasera, sei stato incredibilmente aggressivo, con seconde di servizio anche a 130 miglia orarie. È questo il tipo di giocatore che vuoi essere per il resto dell’anno?
ALEXANDER ZVEREV: Non per il resto dell’anno, per il resto della mia carriera voglio cercare di essere quel giocatore.
A finale sfortunato per me; penso che il secondo set potesse davvero andare da entrambe le parti e sentivo di aver iniziato a dominare gli scambi da fondo campo, ma nel tie-break e nell’ultimo game lui ha servito in modo incredibile, toccavo a malapena la palla, quindi merito a lui.
E ovviamente il smash che ho sbagliato è molto sfortunato, ed è quello che ha deciso il tie-break alla fine.
Ripensando un po’ a quel smash?
ALEXANDER ZVEREV: Sì, ho perso un po’ la palla di vista, per questo ho saltato e l’ho colpita fuori tempo, ma è andata così, si va avanti.
Ma il servizio sembrava davvero metterlo in difficoltà su questa superficie, avresti potuto chiudere, giusto?
Cosa avevi in mente entrando in campo stasera in termini di aggressività?
ALEXANDER ZVEREV: È qualcosa su cui ho lavorato continuamente negli ultimi mesi.
Lo dico da inizio anno: è così che voglio giocare e sento di aver giocato così per tutta la stagione.
È la strada da seguire: oggi non è finita come avrei voluto, ma è sicuramente il modo in cui devo giocare e quello con cui sento di avere il futuro migliore davanti a me.
VANNI GIBERTINI: Qual è il tuo programma sulla terra?
ALEXANDER ZVEREV: Monaco, inizio a Montecarlo.
ALEXANDER ZVEREV: Sì, Montecarlo, Monaco di Baviera, tutti i Masters, Roland Garros.
È più difficile giocare in questo modo sulla terra, secondo te?
ALEXANDER ZVEREV: Sono solo posizioni diverse in campo.
Sento che non puoi prendere la palla così presto perché è terra, i rimbalzi sono diversi, ma la velocità di palla può essere simile.