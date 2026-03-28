ATP Miami, Zverev: “Questo è il tennista che voglio essere d’ora in poi”

Al Miami Open, la sua semifinale con Jannik Sinner non è andata come avrebbe voluto, ma Sascha Zverev sembra aver trovato la strada giusta per far fare alla sua carriera quel passo in più che è sempre mancato.

Hai giocato davvero molto bene stasera, sei stato incredibilmente aggressivo, con seconde di servizio anche a 130 miglia orarie. È questo il tipo di giocatore che vuoi essere per il resto dell’anno?

ALEXANDER ZVEREV: Non per il resto dell’anno, per il resto della mia carriera voglio cercare di essere quel giocatore.

A finale sfortunato per me; penso che il secondo set potesse davvero andare da entrambe le parti e sentivo di aver iniziato a dominare gli scambi da fondo campo, ma nel tie-break e nell’ultimo game lui ha servito in modo incredibile, toccavo a malapena la palla, quindi merito a lui.

E ovviamente il smash che ho sbagliato è molto sfortunato, ed è quello che ha deciso il tie-break alla fine.

Ripensando un po’ a quel smash?

ALEXANDER ZVEREV: Sì, ho perso un po’ la palla di vista, per questo ho saltato e l’ho colpita fuori tempo, ma è andata così, si va avanti.

Ma il servizio sembrava davvero metterlo in difficoltà su questa superficie, avresti potuto chiudere, giusto?

ALEXANDER ZVEREV: Sì.

Cosa avevi in mente entrando in campo stasera in termini di aggressività?

ALEXANDER ZVEREV: È qualcosa su cui ho lavorato continuamente negli ultimi mesi.

Lo dico da inizio anno: è così che voglio giocare e sento di aver giocato così per tutta la stagione.

È la strada da seguire: oggi non è finita come avrei voluto, ma è sicuramente il modo in cui devo giocare e quello con cui sento di avere il futuro migliore davanti a me.

VANNI GIBERTINI: Qual è il tuo programma sulla terra?

ALEXANDER ZVEREV: Monaco, inizio a Montecarlo.

E gli altri tornei?

ALEXANDER ZVEREV: Sì, Montecarlo, Monaco di Baviera, tutti i Masters, Roland Garros.

È più difficile giocare in questo modo sulla terra, secondo te?

ALEXANDER ZVEREV: Sono solo posizioni diverse in campo.

Sento che non puoi prendere la palla così presto perché è terra, i rimbalzi sono diversi, ma la velocità di palla può essere simile.