ATP Marrakech: troppo Muller per Cinà, l’azzurro eliminato all’esordio

A. Muller b. [NG] F. Cinà 6-2 6-3

Niente da fare per Federico Cinà all’esordio a Marrakech: l’azzurro era partito forte, salendo subito sul 2-0 contro il francese Alexandre Muller (n. 94 ATP ma già n. 38), che però ha poi inanellato otto giochi di fila, involandosi verso la vittoria. Ancora troppe le categorie di differenza tra un giocatore di ottimo prospetto come l’azzurro (19 anni compiuti lunedì 30 marzo) e una realtà consolidata del circuito come il francese, di 10 anni più grande. Vediamo come è andato il match.

Primo set: Cinà parte bene, poi crolla

Partenza illusoria, poi il crollo. Federico Cinà illude subito strappando il servizio a Muller e sale 2-0 grazie a un avvio aggressivo e a risposte profonde che mandano fuori giri il francese, ma è un fuoco che dura pochissimo. Da quel momento in poi la partita cambia direzione – e lo fa in modo netto. Muller alza il livello al servizio, trova continuità e soprattutto legge con sempre maggiore facilità le intenzioni dell’azzurro. Cinà, invece, si smarrisce. Il controbreak arriva subito, complice anche un doppio fallo pesante, e da lì in avanti il set prende una piega chiara. Il giovane italiano perde progressivamente campo e lucidità, finendo per forzare ogni soluzione senza avere, almeno oggi, gli strumenti per sostenerla.

Il problema non è solo tecnico, ma anche di costruzione. Cinà cerca troppo presto il vincente, senza lavorare il punto, senza aprirsi il campo. Il risultato è una sequenza di errori: dritti lunghi, rovesci in corridoio, scelte affrettate che non lasciano traccia sul match se non nel punteggio. Muller ringrazia, si prende ritmo e fiducia, e scappa via con autorità.

Dal 2-0 iniziale, il parziale diventa un monologo del francese: sei giochi consecutivi, con un doppio break che spezza definitivamente la resistenza dell’azzurro. Nel finale Muller serve con sicurezza, piazza ace a raffica e chiude senza esitazioni: 6-2. Un set che racconta anche oltre il punteggio: da una parte la solidità crescente di Muller, dall’altra un Cinà ancora acerbo nella gestione dello scambio, troppo falloso e poco paziente.

Secondo set: Muller non ha problemi e avanza agli ottavi

Il match non cambia direzione nel secondo parziale. È sempre il francese ad andare avanti nel punteggio, ottenendo subito un break e annullando al palermitano tre palle break nel game successivo prima di chiudere grazie all’ennesimo errore di Cinà. L’emorragia di otto (!) game consecutivi si interrompe nel gioco successivo, quando l’azzurro riesce finalmente a tenere il proprio turno di servizio, grazie ad un dritto sbagliato di Muller che era riuscito comunque ad arrivare sul 30 pari.

La partita comunque è incanalata: Cinà continua a sbagliare, Muller no. Il francese lascia appena due punti nei suoi ultimi tre turni di battuta e strappa ancora il servizio all’azzurro, che chiude addirittura con due doppi falli di fila e cede 6-2 6-3. Per il francese al prossimo turno uno tra Kopriva, n. 6 del seeding, e Medjedovic, reduce dal successo al Challenger di Napoli.