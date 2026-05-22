Roland Garros: Sinner campione senza perdere un set? Per i bookmakers è più probabile di qualsiasi altro risultato

Roland Garros 2026. Sulla carta, uno degli Slam meno aperti degli ultimi anni. Un torneo che sembrerebbe già avere un padrone, secondo i pronostici, che risponde al nome di Jannik Sinner. D’altronde è difficile dar torto a questo assunto visto quanto l’azzurro arrivi lanciato sulla terra parigina, con cinque Masters 1000 su cinque vinti nel 2026, e l’ultima sconfitta che risale a febbraio. Contro Mensik a Doha. Sul mattone tritato siamo sul 17-0. Ed ecco la prima spiegazione per uno sbilanciamento così ampio dei bookmakers.

Basti infatti pensare che la vittoria dell’azzurro oscilla tra l’1,25 e l’1,40, sui siti di Netwin e Betflag. Una quota infinitesimale, degna del miglior Nadal, per la vittoria di uno Slam. Specie se è poi l’unico che manca nel palmares dell’altoatesino. La logica induce a considerare queste cifre più che giuste, per quanto altri bookmakers alzino la posta, proponendo maggiorate non indifferenti, arrivando addirittura a 10 su AdmiralBet. Come ai tempi del suo primo Australian Open. Ma ciò che impressiona di più è che nei pronostici sia vista più probabile una vittoria parigina di Sinner senza perdere set che un trionfo di qualsiasi altro giocatore in tabellone.

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Il rollover per trasformarlo in Real Bonus è x60

Il Fun Bonus può essere utilizzato solo sulle slot Gates of Eddie Super Button, Satoshi Spin e Tipsy Yeti Megaways di Pragmatic Play BONUS PRIMO DEPOSITO Il bonus corrisposto equivale al 100% della prima ricarica fino ad un massimale di 1000€

L'importo minimo da depositare è di 10€, entro 7 giorni dalla data di registrazione e selezionando "bonus benvenuto sport"

Il bonus viene erogato come Fun Bonus, che per essere trasformato in Real Bonus dovrà essere giocato entro 7 giorni dal primo deposito

Requisiti di giocata: rollover x5, multiple con almeno 4 eventi da quota minima 1.90 ciascuno

Il Real Bonus derivante risulterà spendibile in multipla di almeno 2 eventi da quota minima 1.50 ciascuno Bonus benvenuto: fino a 7000€ + 1000 FS Verifica Si applicano T&C BONUS SPORT 5000€ Per attivare la promozione WELCOME BONUS SPORT 5000€ è necessario effettuare il primo deposito (di importo minimo pari a 20€), selezionando bonus 1° ricarica scommesse 50% fino a 5000€. La prima ricarica dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla registrazione. I depositi effettuati con Skrill non sono validi ai fini della promozione.

Per attivare il Bonus di Benvenuto assegnato è necessario effettuare un volume di scommesse refertate pari a 6 volte l’ammontare del primo deposito entro 7 giorni dallo stesso. Ai fini dell’attivazione del Bonus di Benvenuto sono considerati validi solo i biglietti contenenti almeno 3 eventi con quota minima 2 per singolo evento.

Il Bonus massimo erogabile è di 5.000€. Il Bonus accreditato non è un importo direttamente prelevabile. Le eventuali vincite ottenute da biglietti giocati con Real bonus sono invece prelevabili.

Il Bonus accreditato deve essere movimentato una sola volta (in unica soluzione o in più scommesse) su scommesse sportive con moltiplicatore totale minimo pari a 2. Le scommesse sistemistiche non sono giocabili con saldo bonus.

L'importo massimo di Bonus Sport utilizzabile in ogni singolo biglietto è pari a 100€. 1000 Free Spins senza deposito SPID 10 tranche da 100 free spin ogni 2 giorni. I free spin possono essere utilizzati nelle seguenti slot: Book of Ra deluxe, Lucky Lady’s Charm, Lord of the Ocean, Dolphin’s Pearl deluxe o Power Stars. 2000€ senza deposito SPID 10 tranche da 200€ ogni 2 giorni. La prima subito dopo la convalida del conto gioco e una ogni 2 giorni dopo la registrazione. Il Fun Bonus delle tranche sarà utilizzabile esclusivamente sui giochi del fornitore Novomatic (Greentube). Bonus benvenuto: 250€ + fino a 50€ Verifica Si applicano T&C Bonus Senza Deposito "Freeplay 100 + 150" Il bonus senza deposito da 100€ (Freeplay 100) viene erogato a tutti i nuovi giocatori che aprono un conto gioco Netwin, anche senza inviare il documento d'identità;

Il bonus senza deposito da 150€ (Freeplay 150) viene successivamente assegnato a tutti i giocatori che completeranno la procedura di verifica conto, ossia invieranno un documento d'identità;

Il Fun Bonus del valore di 100€ ed il Fun Bonus del valore di 150€ non sono comulativi tra di loro, pertanto vanno utilizzati singolarmente, in una o più sessioni di gioco, entro i 3 giorni successivi al giorno della rispettiva assegnazione;

Sia il Bonus Freeplay 100 che il Bonus Freeplay 150 hanno un rollover x50 e sono utilizzabili sui giochi dei provider Amusnet, Relax Gaming, Play'n Go, Hacksaw, Thunderkick, Stakelogic, Endorphina, Nemesis, WorldMatch, Gameart, Habanero ed Eurasian;

Il Real Bonus ottenuto una volta completati i requisiti di rigioco ammonta a 20€ per il Fun Bonus Freeplay 100 e 30€ per il Fun Bonus Freeplay 150;

Il Real Bonus ha rollover x1. Bonus Primo Deposito Per riscuotere il bonus benvenuto sport l'utente deve inserire nell’apposito campo il codice promo SPORT-50.

Il bonus è pari al 100% dell’importo della prima ricarica fino ad un massimo di 50€ ed è richiesto un deposito minimo di 20€.

Per ricevere il bonus reale, il giocatore deve effettuare scommesse con denaro reale per un importo pari a tre volte (3x) l'importo depositato entro 7 giorni dall'accredito della ricarica.

Ai fini di questo requisito, saranno considerate solo le scommesse con denaro reale che includano almeno 3 eventi, ciascuno con una quota minima individuale di 1.75, e una quota totale del biglietto non inferiore a 6.00. Gli eventi selezionati devono iniziare entro 7 giorni. Saranno esclusi dal calcolo: le scommesse sistematiche, le scommesse antepost, le scommesse live, le scommesse con solo 1 o 2 possibili esiti e le scommesse in cui è stata attivata l'opzione di cashout.

La promozione è riservata esclusivamente ai giocatori che hanno dato il loro consenso a ricevere comunicazioni (newsletter, notifiche push e pop-up di accesso) da Netwin. Bonus benvenuto: fino a 5010€ Verifica Si applicano T&C Bonus Registrazione 5000€ sul 1° deposito La promozione è valida per coloro che aprono un Conto di Gioco BetFlag.

La promozione è dedicata a coloro che effettuano il primo versamento da almeno 5€ su Betflag e selezionano la voce "Sport".

La promozione permette di ricevere l'accredito direttamente sul Saldo Contabile fino ad un totale pari al 100% del primo versamento, fino a 5000€.

Il Welcome Bonus ha una dinamica di assegnazione progressiva collegata all’importo giocato.

Sbloccando tutti gli scaglioni il 100% dell’importo del primo versamento risulterà completamente accreditato: per importo giocato e refertato fino o pari a 2.400€ l'assegnazione avverrà a scaglioni da 5€; per importo giocato e refertato superiore a 2.400€ l'assegnazione avverrà a scaglioni da 10€;

Ogni scaglione sbloccato presuppone un accredito diretto su saldo contabile e dovrà dunque essere rigiocato almeno una volta per poter essere prelevato.

Ai fini del calcolo verranno considerate solo le scommesse refertate ed effettuate con saldo contabile su Sport Pre-Match, Sport Live, miste Pre-Match + Live (no Exchange, no Cashout) a quota totale pari o superiore a 3,50.

Non concorrono al calcolo i ticket rimborsati e le giocate sistemistiche.

Nel calcolo dell’importo giocato vengono considerati anche tutti i movimenti effettuati con accrediti, vincite e depositi successivi: tutto quanto giocato con Saldo contabile incrementa l’ammontare dell’importo giocato da raggiungere per sbloccare i singoli scaglioni.

L'importo massimo assegnabile sarà sempre solo quello del primo versamento.

Non è possibile considerare versamenti diversi dal primo e non sono sommabili gli importi di versamenti differenti anche se effettuati in un lasso di tempo ravvicinato.

E' possibile sbloccare l'intero importo del Welcome Bonus entro il termine massimo di 90 giorni dalla sua attivazione. Quanto ottenuto durante lo svolgimento del termine resta validamente assegnato. 10€ senza deposito Bonus da giocare in singola e multipla sullo Sport

Quota minima richiesta: 5.00 con rollover x1

Al raggiungimento del turnover, l'eventuale vincita sarà accreditata in automatico sul Saldo Contabile senza alcun limite di importo. 200 Fun Flag I Fun Flag sono crediti utilizzabili nella sezione Sport4Fun e Sport4Fun Live

Andranno rigiocati con rollover x5 e sarà possibile generare fino a 100€ di bonus per ogni tranche assegnata

Il saldo dei Fun Flag è presente in “Saldo Fun Flag” e nella sezione “I miei Fun Flag”. Bonus benvenuto: 5000€ + 1000 FS Verifica Si applicano T&C Bonus benvenuto Starvegas fino a 5000€ + 1000 FS Il massimale del bonus benvenuto Starvegas Sport sul primo deposito può arrivare fino a 3.000€ a cui si aggiungono 2000€ e 1000 Free Spins senza deposito in caso di registrazione con SPID: Per attivare il bonus sul deposito, è necessario giocare per sei volte (x6) l'intero valore della prima ricarica su scommesse sportive in multiple da almeno 3 eventi e quota minima 2.00 per evento.

A sua volta, il bonus ricevuto dovrà essere rigiocato per intero una volta (x1) su scommesse sportive con quota minima 2.00.

Il bonus SPID di 2000€ in Fun Bonus sarà utilizzabile su tutti i giochi Novomatic.

I 1000 Free Spins andranno utilizzati sulle seguenti Slot: Book of Ra™ Deluxe, Lucky Lady's Charm, Dolphin’s Pearl™, Sizzling Hot™ e Apollo God of the Sun™. Bonus benvenuto: fino a 1200€ Verifica Si applicano T&C Dettagli sul Bonus senza deposito sport (100 euro) Per ricevere il bonus senza deposito da 100€ occorre aver convalidato il proprio conto gioco.

Il fun bonus sport è diviso in tranche da 10€, erogate a distanza di 7 giorni l'una dall'altra. La prima verrà erogata al momento della convalida del conto.

Ogni Fun Bonus Sport ricevuto deve essere rigiocato una volta, per intero, per poter essere convertito in Real Bonus. Può essere utilizzato solo per piazzare scommesse multiple (solo prematch) da minimo 8 eventi (quota minima 1.50 per singolo evento).

Il Real Bonus convertito deve essere rigiocato una volta su scommesse multiple (Minimo 3 eventi, quota minima 1.50 per singolo evento), per poter essere convertito in Saldo Prelevabile. Il Real Bonus deve essere utilizzato entro 5 giorni dal momento dell’assegnazione.

Eventuali vincite ottenute con il bonus saranno trasformate in saldo reale prelevabile dal cliente. Dettagli sul Bonus senza deposito casinò (100 euro) Per ricevere il bonus senza deposito da 100€ occorre aver convalidato il proprio conto gioco.

Il fun bonus casinò è diviso in tranche da 10€, erogate a distanza di 7 giorni l'una dall'altra. La prima verrà erogata al momento della convalida del conto.

Il Fun Bonus ricevuto deve essere rigiocato 35 volte, entro 24 ore dal momento dell’assegnazione.

Nel caso in cui il credito residuo del Fun Bonus scenda al di sotto di 0.10€ lo stesso scadrà automaticamente.

Il valore massimo convertibile in Real Bonus è pari al valore del Fun Bonus assegnato (Massimo 10€).

Il bonus può essere utilizzato solo sulle slot: Starburst, Gonzo's Quest, Book of Dead, Rise of Olympus 100, Gates of Olympus 1000, Big Bass Splash, Fire Hot 40, Money Train 4, Book of Power, Immortal Romance 2, Massive Gold, Masters of Valhalla, Golden Tsar, Dynamite Riches. Dettagli sul bonus ricarica (1000€) Effettuando la registrazione su Betsson, l'utente potrà ricevere un bonus sport da 1000€ (100% sulla prima ricarica effettuata). Il deposito minimo richiesto è di 5€. Per utilizzare il bonus sarà necessario selezionarlo nella sezione "Promozioni e Bonus" alla scheda altri bonus ed inserirlo nel carrello. Il Fun Bonus può essere utilizzato solo per piazzare scommesse multiple sul Mercato ESITO FINALE 1X2 prematch di incontri di calcio (sono esclusi i sistemi e live) di almeno 5 eventi con quota minima di 1.50 per ogni evento entro 3 giorni dall'assegnazione. Il Real Bonus eventualmente ottenuto deve essere utilizzato entro 3 giorni per piazzare scommesse multiple prematch da minimo 5 eventi (quota minima 1.50 per singolo evento) su qualsiasi mercato o evento. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Tutti gli operatori menzionati in questa pagina sono titolari di concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per l’esercizio del gioco a distanza in Italia.

Pronostici: Sinner può vincere senza perdere set

Il tabellone, per quanto ormai siano gli altri a fare scongiuri per evitare Sinner, è stato decisamente benevolo. L’azzurro, eccezion fatta per un intrigante possibile terzo turno contro Landaluce, dovrebbe avere cammino facile almeno fino alla semifinale. Darderi o Rinderknech agli ottavi, così come Shelton o Bublik ai quarti (lì occhio ad Arnaldi), non sono ostacoli capaci di spaventare il Sinner attuale. Soprattutto, vista l’attitudine al dominio mostrata ultimamente dall’azzurro, non appaiono neanche realmente capaci di potergli portare via un parziale.

Ed è così che la vittoria di 21 set di fila al Roland Garros (l’ultimo a vincere senza perdere set è stato Nadal nel 2020) è a una timida quotazione di 6,00, mediamente. Tanto appare scontato come esito nei pronostici, che si hanno difficoltà a vedere anche un eventuale semifinalista o finalista impedire a Sinner un percorso immacolato. Per dire, il secondo candidato principale a trionfare a Parigi, Alexander Zverev, oscilla su una quotazione di 10 volte la posta. E lì vicino si aggira anche Novak Djokovic, eterno, sempre con l’aspettativa di dare una zampata. Ma il fatto che lui, Sasha, e giovani rampanti come Fils e Jodar siano tutti dalla parte bassa, non fa che alimentare le possibilità di un monologo di Sinner al prossimo Roland Garros.