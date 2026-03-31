ATP Monte Carlo: out anche Draper e Korda

Il tabellone del primo Masters 1000 sulla terra battuta perde ulteriori protagonisti. Dopo i forfait già annunciati di Djokovic e Fritz, anche Jack Draper e Sebastian Korda hanno comunicato la loro assenza dal torneo di Monte Carlo, in programma dal 5 al 12 aprile. Due rinunce che riducono ulteriormente la profondità del campo partecipanti, pur senza incidere direttamente sul quadro delle teste di serie.

In addition to #4 Novak Djokovic & #8 Taylor Fritz, #25 Jack Draper & #42 Sebastian Korda have now also withdrawn from Monte Carlo.



As a result, #57 Giovanni Mpetshi Perricard and #52 Daniel Altmaier move into the main draw of the first ATP 1000 event on clay this season. pic.twitter.com/D9U0SyvDcA — Parsa (@Parsa_Nemati) March 31, 2026

A differenza di Djokovic e Fritz, infatti, Draper e Korda non rientravano tra i 16 giocatori designati come teste di serie, e dunque la loro uscita di scena non comporta modifiche nel seeding né nella distribuzione dei bye. Nel torneo del Principato, infatti, le teste di serie sono 16 e le prime 8 beneficiano dell’accesso diretto al secondo turno in un tabellone principale composto da 56 giocatori, formula ormai peculiare rispetto ai Masters 1000 espansi a 96 partecipanti.

Dal 5 al 12 aprile il prestigioso scenario del Monte Carlo Country Club aprirà ufficialmente la stagione europea sulla terra rossa, mantenendo intatto il proprio fascino tradizionale. Sono cinque gli italiani attualmente in tabellone: oltre a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ci saranno anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi e la wild card Matteo Berrettini. Un contingente leggermente ridotto rispetto ad altri appuntamenti, anche in virtù del formato più compatto del torneo monegasco.