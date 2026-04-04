ATP Houston, la terra mischia le carte: Tien e Shelton perdono da Burruchaga e Tirante

A Houston il programma procede spedito verso le fasi salienti. Per gli U.S. Men’s Clay Court Championships, torneo ATP 250, venerdì è stato il giorno dei quarti di finale. Le due semifinali saranno Burruchaga-Tirante e Paul-Shelton

R. A. Burruchaga b. [3] L. Tien 7-5 6-4 (Beatrice Becattini)

Roman Andres Burruchaga, 77 ATP, continua a mietere vittime tra le teste di serie. Dopo aver sconfitto Brandon Nakashima, l’argentino dà un altro dispiacere al pubblico statunitense, eliminando Learner Tien, terza forza del seeding, con il punteggio di 7-5 6-4. Ben Shelton, possibile avversario in semifinale, è avvisato.

A parità di colpi vincenti, 17, Tien paga una sequela di errori non forzati che ne compromettono l’esito di entrambi i parziali. Sono, infatti, 36 gratuiti del numero 22 del mondo, 12 in più del suo avversario.

La partita si mette subito in discesa per Tien, che allunga sul 3-0, grazie al break messo a referto nel secondo gioco. Tuttavia, la spinta propulsiva dello statunitense ben presto si esaurisce e, sul 3-1, subisce il controbreak. Il tennis di Burruchaga si adatta meglio alla terra: l’argentino prova a limitare gli errori, forzando a sua volta il suo avversario a sbagliare.

Dopo un inframezzo di equilibrio, Roman riesce a strappare il servizio a Tien sul 5-5, portandosi a servire per il primo set. Il braccio del numero 77 del mondo non trema e va in vantaggio.

Learner è chiamato alla reazione, ma il break incassato nel game che inaugura il secondo set si rivela decisivo. Il padrone di casa ha la chance di operare il controbreak nel quarto gioco, ma non capitalizza la palla break, l’unica del parziale.

Sul 4-2 Burruchaga avrebbe la possibilità di allungare ulteriormente, però è ancora un niente da fare per il giocatore in risposta. L’argentino riesce a portare il break ottenuto fino alla fine. Nonostante i due match point annullati da Tien in risposta, chiude per 6-4 alla terza occasione utile. È la prima semifinale ATP per Burruchaga.

T. Tirante b. [1] B. Shelton (5)6-7 6-3 6-4

La terra di Houston mescola le carte. E dopo il sorprendete esito del 1° quarto di finale di giornata, il pubblico casalingo ha assistito all’eliminazione del numero uno del tabellone, Ben Shelton, messo in riga da un sorprendente Thiago Agustin Tirante.

Il match è iniziato sotto il segno dell’equilibrio, e le forze fresche dei due hanno condotto il primo parziale al tiebreak, senza nessuna palla break messa a referto. Le buone riserve di energia del padrone di casa, lucido nelle scelte e solido al servizio, gli hanno consegnato il set senza troppi grattacapi. Ma il feeling dell’argentino col tappeto rosso ha stravolto del tutto la sfida di Houston, capovolgendone l’andazzo. Tirante cambia pelle, ribatte egregiamente il possente servizio del mancino di Atlanta, e ottiene il primo break dell’incontro a metà del secondo parziale. Tennis solido, sia in fase difensiva che offensiva. E i 6 ace piazzati fanno comodo al sudamericano, che pareggia i conti con un 6-3. Ben prova a riassestarsi, sostenuto dal pubblico di casa, senza però riuscire a sovrastare il tentacolare tennista di La Plata. È proprio quest’ultimo, invece, a sorprendere il beniamino di Houston: Thiago ricama a rete con una stop volley pregiata, mettendo pressione a Shelton in un nono game delicatissimo. Il numero uno del seeding perde campo, e l’argentino lo azzanna con veemenza: ecco il break, che si convertirà in vittoria pochi minuti più tardi. Secondo successo della carriera ai danni di un Top10 per Tirante, dopo quello su Rublev nel 2024.

Gli altri match

Gli ultimi due quarti di finale del programma hanno rispettato il pronostico, a differenza dei due sconvolgenti upset di giornata. Tommy Paul pare ormai aver digerito i 4 match point sprecati contro Fils a Miami, e sul mattone tritato di Houston è riuscito comodamente a sconfiggere un osso duro come Tomas Martin Etcheverry, neutralizzato in poco più di un’ora e trenta di gioco. Il numero 4 del seeding non ha mai perso la battuta durante il match, strappando invece ben tre break a suo favore. Una prestazione degna di nota che gli consente di accedere in semifinale, dove sfiderà, nel derby a stelle e strisce, Frances Tiafoe.

È stata una serata un filo più movimentata per il connazionale, in quel dei quarti di finale, dove sprazzi del vero Popyrin hanno impensierito BigFoe per tre lunghi set. Il tennista aussie sta vivendo, sino a questo punto, un 2026 fallimentare, ma nello U.S. Men’s Clay Court Championships, ha trovato il primo sigillo “di peso”, battendo Alex Michelsen agli ottavi. Non è riuscito a ripetersi contro Frances, ma è giunto a un solo punto dalla vittoria nel tiebreak finale. Lo statunitense è rimasto attacco all’incontro con le unghie, staccando il pass per le semi, dove assisteremo a un derby albiceleste e a uno statunitense.