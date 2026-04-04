ATP Montecarlo, qualificazioni: Arnaldi ritrova il successo. Fuori Maestrelli, Pellegrino si ritira

Prima giornata di tennis al Rolex Monte-Carlo Masters. Sabato 4 aprile il torneo 1000 che apre la stagione sul rosso ha visto andare in scena i primi turni delle qualificazioni. Per i colori azzurri sono scesi in campo Matteo Arnaldi, Francesco Maestrelli e Andrea Pellegrino.

ATP Montecarlo: Arnaldi vince, Maestrelli perde, Pellegrino si ritira

Dopo tre mesi di sconfitte e di dolori al piede, Matteo Arnaldi è tornato a vincere. Il tennista sanremese ha rimontato il ceco Vit Kopriva, con lo score di 2-6 6-3 6-2, a seguito di due ore di gioco. Nonostante le poche prime palle di servizio in campo (43%), Arnaldi quando lo scambio partiva è riuscito a essere più regolare del suo avversario, che ha terminato l’incontro con 47 gratuiti messi a referto. Ora, al secondo turno, Matteo incrocerà la racchetta con il vincente del match che vedrà opposti il francese Alexandre Muller al britannico Jan Choinski.

Quinta sconfitta filata, invece, per Francesco Maestrelli. Il giocatore pisano ha mancato l’appuntamento con la sua prima vittoria da un mese a questa parte cedendo per 7-6(3) 6-2 al giovane Alexander Blockx, più concreto con la prima di servizio e meno falloso da fondocampo (39 errori l’azzurro, 26 il belga). Mancata l’opportunità di chiudere il primo parziale sul 5-4 e servizio, l’italiano si è arreso al tie-break dopo che era stato capace di cancellare sei set point. Nel secondo parziale, invece, Blockx ha preso il largo sin da subito. Adesso il belga affronterà il bosniaco Damir Dzumhur o il norvegese Nicolai Budkov Kjaer.

Subito fuori anche Andrea Pellegrino. Il pugliese si è ritirato dopo aver perso il primo set 6-0 contro il kazako Alexander Shevchenko, che ora se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

ATP Montecarlo: Avanzano Goffin, Bautista Agut, Garin e Quinn. Fuori Buse, Bonzi, Struff e Vukic

All’ultima stagione della carriera, David Goffin ha offerto lampi di grande tennis nel Principato. Presente nel tabellone cadetto grazie a una wild card, il veterano belga ha rimontato il peruviano Ignacio Buse, vincendo il suo primo incontro stagionale per 2-6 6-3 6-3 in un match contrassegnato dai gratuiti. Ora se la vedrà con lo statunitense Emilio Nava, che ha battuto con un doppio 6-4 il francese Quentin Halys. La Spagna sorride con Roberto Bautista Agut e Pedro Martinez, capaci di battere rispettivamente 6-4 6-3 e 6-2 6-4 il transalpino Benjamin Bonzi e l’australiano Aleksandar Vukic.

Martinez affronterà ora l’argentino Juan Manuel Cerundolo, giustiziere della wild card di casa Hugo Nys con un doppio 6-3, nel match valevole per un posto nel main draw. Con il medesimo punteggio Nikoloz Basilashvili ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff. Al secondo turno delle ‘quali’ il georgiano sfiderà il cileno Cristian Garin, vittorioso per 7-5 1-6 6-1 sull’olandese Jesper De Jong. Avanzano anche lo statunitense Ethan Quinn (3-6 6-2 6-3 sul finlandese Otto Virtanen) e l’argentino Francisco Comesana (6-2 6-1 sulla wild card monegasca Romain Arneodo), che saranno opposti nell’incontro che varrà la qualificazione per il tabellone principale.