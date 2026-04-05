WTA Bogotà: Bouzkova pone fine alla favola Ortenzi, Udvardy vince la battaglia con Arango

Nella settimana delle sorprese, il Copa Colsanitas Colsubsidio 2026 – WTA 250 in corso di svolgimento a Bogotà – vedrà una finale ‘testacoda’ tra le teste di serie, dal momento in cui a sfidarsi saranno Marie Bouzkova (n. 1) e Panna Udvardy (n. 8). La ceca e l’ungherese hanno superato rispettivamente la favola Jazmin Ortenzi, che per quanto fatto sulla terra rossa colombiana meriterebbe un approfondimento a sé stante, e la padrona di casa Emiliana Arango. Quello che andrà in scena nella giornata di domenica 5 aprile sarà il primo incrocio fra le due, con la nativa di Praga che a queste latitudini ha già perso una finale, nel 2024, contro Camila Osorio.

[1] M. Bouzkova b. [Q] J. Ortenzi 7-6(5) 6-2

Continua la ricerca del best ranking, che in caso di successo in finale potrebbe anche essere eguagliato (n. 24) da parte di Marie Bouzkova. La ceca, infatti, ha superato 7-6(5) 6-2 la favola Jazmin Ortenzi, giunta alla prima semifinale della carriera al Copa Colsanitas Colsubsidio 2026 di Bogotà. Nel primo parziale la nativa di Praga ha provato a scappare con un break che l’ha portata sul 4-1 e poi sul 5-2. Trovatasi a servire per il set, però, si è inceppata con il servizio e la sua avversaria si è issata subito sullo 0-40. Annullate le prime tre occasioni di contro-break – cui se ne aggiunge una quarta ai vantaggi – nulla ha potuto sulla quinta. A quel punto le due se la sono giocata al tie-break dove, dopo una serie di botta e risposta, la boema ha chiuso al secondo set point a disposizione. Qualche scaramuccia c’è stata anche all’inizio del secondo, con l’albiceleste che non ha mai mollato. Una volta operato l’allungo sul 2-1, però, la prima testa di serie non si è più fermata e ha concesso le briciole alla dirimpettaia.

[8] P. Udvardy b. E. Arango 6-7(8) 6-3 7-6(5)

Si ferma ad un passo dalla finale la padrona di casa Emiliana Arango, che nel WTA 250 di Bogotà si fa rimontare e si arrende in 6-7(8) 6-3 7-6(5) a Panna Udvardy, alla prima finale in carriera in singolare. Il primo set prosegue all’insegna dell’equilibrio fino al 3-2, quando la magiara prova ad allungare. La reazione della colombiana è però immediata e arriva nel giro di pochi minuti. Sprecato un set point in risposta, la classe 1998 perde addirittura il turno di battuta e consente all’avversaria di andare a servire per chiudere. A quel punto arriva un guizzo, con il contro-break, ma è solo questione di tempo prima che la beniamina del pubblico conquisti il parziale al tie-break.

Decisamente più lineare il secondo set, in cui Panna Udvardy infila una serie di quattro game consecutivi dal 2-3 al 6-3, con due break di cui uno a ‘0’ e uno a ’15’, e riporta tutto in parità. Non sembra soffrirne Emiliana Arango, che all’inizio del terzo tenta di scappare via per ben due volte, issandosi addirittura sul 5-2. Ancora una volta, però, questo scatena la veemente reazione dell’ungherese, che vince quattro giochi di seguito e porta la contesa al tie-break, dove si impone in 7-5 al secondo match point a disposizione.