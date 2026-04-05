WTA Charleston: Pegula concede il bis, Starodubtseva battuta in due set

Fatica, che fatica, sempre in salita, ma alla fine vince ancora lei e senza fatica. Jessica Pegula, campionessa in carica e prima del seeding al Credit One Charleston Open si ripete battendo in finale l’ucraina Yuliia Starodubtseva per 6-2 6-2.

La statunitense numero 5 del mondo era arrivata all’ultimo atto con i quattro match disputati tutti vinti al terzo, i primi tre in rimonta. Agli ottavi, nella partita finale aveva recuperato Elisabetta Cocciaretto, volati sul 4-1, e imponendosi con facilità al tie-break. Dopo giornate di tennis a sprazzi Jessica ha trovato la miglior prestazione della settimana proprio nell’ultimo atto, non lasciando scampo all’avversaria n. 89 WTA, tornata sul Tour nel 2023 dopo una lunga interruzione per frequentare la (e giocare alla) Old Dominion University della Virginia.

Pegula si riconferma quindi campionessa sulla terra verde che sembra grigia di Charleston, bis che non riusciva dal 2013 con Serena Williams, e alza il secondo trofeo in stagione dopo il “mille” di Dubai. Yuliia è rimasta attaccata al punteggio solo nelle fasi iniziali della sfida e dal 2-1 ha subito dieci giochi consecutivi, 6-2 5-0, Si è però ribellata al bagel conclusivo nell’infinito (ma finito) sesto game del secondo set, annullando cinque match point e togliendosi la soddisfazione di strappare la battuta statunitense alla quinta palla break, la sesta complessiva. Un altro game per tirare il fiato, poi Pegula ha chiuso, aumentando il distacco in classifica dalla numero 6 Amanda Anisimova. Gran balzo invece per Starodubtseva che lunedì si posizionerà al 53° posto, suo best ranking.