ATP Montecarlo, doppio: Cobolli/Darderi cedono a Goransson/King

E. King/A. Goransson b. F. Cobolli/L. Darderi 6-4 6-4

Per Luciano Darderi, sconfitto in singolare al Rolex Montecarlo Masters da Hubert Hurkacz, non c’è fortuna nemmeno in doppio: in coppia con Flavio Cobolli, infatti, ha subito la stessa sorte al cospetto dello svedese Andre Goransson e dell’americano Evan King. Questo binomio è composto da giocatori privi di ranking ATP e rispettivamente di 32 e 34 anni, ma gli azzurri non hanno saputo giocare di squadra come sono stati in grado di fare gli avversari, che possono ora affrontare negli ottavi di finale la fortissima compagine tedesca composta da Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Il sodalizio tricolore non sfrutta tre palle-break consecutive nel cuore del primo set, quando cede al deciding point le speranze di levare la battuta ai rivali sul punteggio di 3-2, e sul 4-4 non trasforma il 40-30 per poi subire ancora nello scambio fatidico. In avvio di secondo parziale la coppia nostrana si salva da due palle-game che avrebbero mandato i rivali avanti di un break, ma la circostanza si avvera nel quinto gioco.

Luciano e Flavio non si avvicineranno mai al contro-break, i loro avversari si rivelano infatti troppo solidi in battuta: nel complesso, infatti, per gli azzurri ci sono al termine della fatica soltanto dieci punti in risposta. Appena tre di questi arrivano nella seconda frazione e se escludiamo il sesto game del primo set, in una sola occasione i nostri portacolori sono arrivati a trenta sulla battuta dei rivali. Non può essere sufficiente per vincere.