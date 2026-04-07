ATP Montecarlo, Humbert: “Ecco perché Sinner è così fenomenale”

Jannik Sinner è partito con il piede sull’acceleratore al Rolex Montecarlo Masters 2026, superando con un netto 6-3 6-0 Ugo Humbert. Una prestazione ineccepibile da parte del n. 2 del mondo, che ha confermato i grandi progressi al servizio mostrati già ad Indian Wells e a Miami. Non solo, perché anche dal punto di vista delle variazioni – smorzata in primis – si sono visti upgrade che sulla terra rossa possono essere importanti in vista delle probabili sfide contro Carlos Alcaraz. Il mancino transalpino, dopo il match, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da ‘L’Équipe’.

ATP Montecarlo, Humbert: “Sinner incredibilmente solido”

“Ho tenuto per quasi un set, poi ha iniziato a trovare il suo ritmo, colpendo sempre più forte. E la partita si è fatta un po’ più complicata. Il secondo set è stato duro… Ecco perché Sinner è così fenomenale: per le zone in cui gioca, per il suo contatto con la palla, per come si posiziona. È molto difficile capire dove stia giocando, e ho anche trovato la sua palla piuttosto pesante. In effetti, colpisce forte ma con molta sicurezza a rete. Sono rari i momenti in cui si ha la sensazione che stia solo cercando di colpire forte”.

“È questo che lo rende incredibilmente solido e quando lo affronti hai l’impressione che non ci siano molti spazi liberi. Per quanto mi riguarda, ho un leggero dolore al ginocchio. Parlerò con la mia squadra per decidere se continuare a giocare a Barcellona o se riposare e farmi curare, perché non voglio che la situazione si protragga“.