ATP Montecarlo, il programma di mercoledì 8: si parte con Berrettini-Medvedev, chiude Musetti sul Centrale

Il mercoledì del Principato allinea il tabellone di singolare agli ottavi. Sul Centrale il piatto forte arriva immediatamente: Matteo Berrettini, entrato con una wild card, sfida la testa di serie n. 7 Daniil Medvedev in un match di sicuro fascino. Sullo stesso campo esordio anche per Lorenzo Musetti, opposto a Valentin Vacherot, e Alexander Zverev, atteso dalla sfida con il qualificato Cristian Garin.

Anche gli altri campi sono coinvolti. Sul Court des Princes si parte con Andrey Rublev contro Zizou Bergs, mentre più avanti toccherà a Flavio Cobolli, chiamato a confermare la sua crescita contro il qualificato Alexander Blockx. Da seguire anche Joao Fonseca-Arthur Rinderknech e Corentin Moutet-Casper Ruud, in una porzione di programma dal profumo piuttosto vivace. Sul Court EA de Massy trovano spazio, tra gli altri, Jiri Lehecka, Francisco Cerundolo e Hubert Hurkacz, quest’ultimo impegnato contro Fabian Marozsan. Il Court 9, invece, sarà dedicato al doppio.

Programma completo mercoledì 8 aprile (singolari – 2° turno)

Court Rainier III (Centrale)

[7] D. Medvedev vs [WC] M. Berrettini (ITA)

vs [Q] C. Garin vs [3] A. Zverev

vs [6] F. Auger-Aliassime vs M. Cilic

vs [4] L. Musetti (ITA) vs V. Vacherot

Court des Princes

[13] A. Rublev vs Z. Bergs

vs J. Fonseca vs A. Rinderknech

vs C. Moutet vs [9] C. Ruud

vs [10] F. Cobolli (ITA) vs [Q] A. Blockx

Court EA de Massy