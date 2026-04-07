ATP

ATP Montecarlo, il programma di mercoledì 8: si parte con Berrettini-Medvedev, chiude Musetti sul Centrale

Torna in campo anche Flavio Cobolli contro il qualificato Blockx

Di Luca De Gaspari
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Matteo Berrettini – ATP Roma 2025 (foto: Francesca Micheli)

Il mercoledì del Principato allinea il tabellone di singolare agli ottavi. Sul Centrale il piatto forte arriva immediatamente: Matteo Berrettini, entrato con una wild card, sfida la testa di serie n. 7 Daniil Medvedev in un match di sicuro fascino. Sullo stesso campo esordio anche per Lorenzo Musetti, opposto a Valentin Vacherot, e Alexander Zverev, atteso dalla sfida con il qualificato Cristian Garin.

Sezioni
Court Rainier III (Centrale)Court des PrincesCourt EA de Massy

Anche gli altri campi sono coinvolti. Sul Court des Princes si parte con Andrey Rublev contro Zizou Bergs, mentre più avanti toccherà a Flavio Cobolli, chiamato a confermare la sua crescita contro il qualificato Alexander Blockx. Da seguire anche Joao Fonseca-Arthur Rinderknech e Corentin Moutet-Casper Ruud, in una porzione di programma dal profumo piuttosto vivace. Sul Court EA de Massy trovano spazio, tra gli altri, Jiri Lehecka, Francisco Cerundolo e Hubert Hurkacz, quest’ultimo impegnato contro Fabian Marozsan. Il Court 9, invece, sarà dedicato al doppio.

Programma completo mercoledì 8 aprile (singolari – 2° turno)

Court Rainier III (Centrale)

  • [7] D. Medvedev vs [WC] M. Berrettini (ITA)
  • [Q] C. Garin vs [3] A. Zverev
  • [6] F. Auger-Aliassime vs M. Cilic
  • [4] L. Musetti (ITA) vs V. Vacherot

Court des Princes

  • [13] A. Rublev vs Z. Bergs
  • J. Fonseca vs A. Rinderknech
  • C. Moutet vs [9] C. Ruud
  • [10] F. Cobolli (ITA) vs [Q] A. Blockx

Court EA de Massy

  • [11] J. Lehecka vs A. Tabilo
  • [16] F. Cerundolo vs T. Machac
  • T.M. Etcheverry vs T. Atmane
  • F. Marozsan vs [PR] H. Hurkacz

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Sinner: “Ottimo inizio per essere la prima sulla terra, ma l’obiettivo resta Parigi”
Interviste
Ugo Humbert (sinistra) e Jannik Sinner (destra) - Montecarlo 2026 (foto X @FFTennis)
ATP Montecarlo, Humbert: “Ecco perché Sinner è così fenomenale”
Interviste
Alexander Bublik e Gael Monfils - ATP Montecarlo 2026 (@ X ATPTour)
ATP Montecarlo: vince Bublik, Monfils saluta il pubblico monegasco. Bene De Minaur e Ruud
ATP
ATP Montecarlo: Dimitrov sconfitto da Etcheverry. Grisha out dalla top 100 dopo 14 anni!
ATP