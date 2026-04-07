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Darderi: “Con un ranking più alto devo imparare a gestire la pressione”

“Mi sono messo troppa pressione addosso: è da lì che devo ripartire”, ha ammesso l'azzurro in conferenza stampa dopo la sconfitta al primo turno con Hurkacz

Di Carlo Galati
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Darderi e Scanagatta - Foto Ubitennis

Luciano Darderi esce sconfitto da una partita, il primo turno a Montecarlo con Hurkacz che aveva saputo riaprire dopo un avvio complicato, ma che gli è sfuggita nel momento decisivo. Sull’1-1 del terzo set mi ha fatto break e lì è stato il momento chiave, spiega l’azzurro, individuando con lucidità lo snodo del match. Da lì in avanti, la strada si è fatta in salita: Con giocatori come lui, che servono così bene, quando prendono fiducia è difficile rientrare.

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Occasioni mancate e calo mentaleRanking, pressione e prospettive sulla terra

Il servizio di Hurkacz ha inciso in modo determinante: “Serviva sempre sopra i 210-220, ti dà poco ritmo e fai fatica a entrare nello scambio”. Un contesto che ha finito per accentuare le difficoltà di Darderi nei momenti più delicati.

Occasioni mancate e calo mentale

Eppure, la partita aveva preso una piega diversa nel secondo set, quando Darderi era riuscito a rientrare dopo aver perso il primo al tie-break. Ero 4-1 40-0, potevo chiuderla più facilmente e invece me la sono complicata da solo, ammette.

Il vero nodo, però, resta la gestione mentale: Non mi succede spesso di andare giù così, ma oggi sul 3-1 del terzo si è visto. Sentivo che la partita mi stava scappando dalle mani. Una sensazione che si è tradotta in un calo evidente: Mi sono messo un po’ troppa pressione addosso, penso sia stato più un aspetto mentale che altro.

Anche il piccolo fastidio fisico accusato nel finale non ha inciso: Mi sono girato un attimo, ma niente di che. Non è stato quello il problema.

Ranking, pressione e prospettive sulla terra

La crescita in classifica porta con sé nuove responsabilità, e Darderi ne è consapevole: Con un ranking più alto e da testa di serie devo imparare a gestire meglio la pressione.

L’obiettivo, però, resta chiaro: La top 20 era un sogno, ma tra 18, 20 o 25 cambia poco. L’importante è migliorare per fare un salto ancora più grande.

Ora lo sguardo è rivolto alla stagione sulla terra: Mi servono partite, appena trovo fiducia andrà meglio. La stagione è lunga. Intanto, c’è spazio anche per il doppio con Cobolli: Siamo amici, voglio godermi un po’ il campo.

Sul piano delle condizioni, nessuna grande differenza tra le varie superfici: “Mi sono messo troppa pressione addosso: è da lì che devo ripartire”.

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