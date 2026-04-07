Olimpiadi LA28, prevendita al via. Ground a partire da 28 dollari

Anche se mancano più di due anni all’inizio delle prossime Olimpiadi estive, in programma a Los Angeles dal 14 al 30 luglio 2028, tra pochi giorni inizierà ufficialmente la marcia di avvicinamento all’evento con la prima finestra per l’acquisto dei tagliandi validi per assistere alle gare della XXXIV Olimpiade.

In realtà la vendita per alcuni è già iniziata: durante il weekend di Pasqua, infatti, gli appassionati residenti nelle zone che ospiteranno i Giochi, ovvero le contee nel Sud della California oppure quelle intorno a Oklahoma City (dove si terranno le gare di canoa e softball), hanno già potuto acquistare i preziosi tagliandi. E proprio durante questa “pre-finestra” alcuni entusiasti olimpici hanno organizzato un’opera di collaborazione attraverso i social media per ricostruire un listino prezzi ufficioso della manifestazione.

Dynamic pricing

Infatti, come già accaduto anche per i Mondiali di calcio del 2026, non esiste un listino prezzi ufficiale per i biglietti, in quanto il Comitato Organizzatore applicherà il cosiddetto “dynamic pricing” che modificherà i prezzi a seconda della domanda. Si tratta dello stesso principio applicato dalla FITP per gli Internazionali d’Italia e per le Nitto ATP Finals con il quale gli appassionati italiani hanno a che fare da ormai diversi anni.

L’utente di Facebook Alain Rosas e tutti i membri del gruppo di entusiasti “Los Angeles 2028 Olympics Planning and Preparation” hanno completato un foglio elettronico che contiene la lista di tutte le 845 sessioni in vendita per le Olimpiadi, con tutti i livelli di prezzo riscontrati categoria per categoria durante la finestra di vendita per i residenti.

Le odiate commissioni

Una delle sorprese più sgradite ricevute dagli appassionati è stata l’applicazione di una “commissione di servizio” notevolmente superiore a quella di Parigi 2024 o di Milano-Cortina 2026. Se infatti durante le Olimpiadi francesi l’odiata commissione era dell’1,5% e in occasione dei recenti Giochi invernali in Italia era stata del 3%, Los Angeles 2028 ha deciso di applicare una commissione di ben il 24%. Rispondendo a una domanda del New York Post, il Comitato Organizzatore di LA28 ha confermato che “si tratta di una commissione in percentuale del valore del biglietto, e che si basa su approfondite analisi dei dati e su un’ampia ricerca sulla domanda di mercato nel settore dell’intrattenimento e degli eventi sportivi dal vivo negli Stati Uniti”.

Si tratta di un valore comunque superiore a quello applicato dal leader mondiale della biglietteria Ticketmaster, che solitamente applica un sovrapprezzo intorno al 15-20%.

C’era una volta il biglietto cartaceo

E qualcuno potrebbe dire che si tratta comunque di una commissione inferiore al 30% che era di prassi per i rivenditori autorizzati quando i biglietti erano ancora cartacei e si acquistavano solamente dall’unico rivenditore delegato nel proprio Paese di residenza dal Comitato Olimpico locale.

Infatti, fino al decennio scorso, quando i biglietti erano ancora stampati su carta e dovevano essere fisicamente spediti dagli organizzatori ai vari Comitati Olimpici in tutto il mondo, poi ai rivenditori e infine agli acquirenti finali, solo i residenti del Paese ospitante le Olimpiadi potevano acquistare i tagliandi ai prezzi ufficiali. Gli altri non potevano far altro che rivolgersi ai rivenditori autorizzati nel proprio Paese e pagare il 30% di sovrapprezzo.

L’unica eccezione era rappresentata dai residenti dei Paesi dell’Unione Europea, che teoricamente potevano rivolgersi ai rivenditori autorizzati di tutti gli altri Paesi dell’Unione, oppure direttamente agli organizzatori se le Olimpiadi si disputavano all’interno dell’UE (come accadde per esempio per Londra 2012). In caso contrario, la commissione del 30% era inevitabile

La rivoluzione elettronica

Dopo le edizioni di Tokyo 2020 e Pechino 2022, funestate dal COVID e sostanzialmente senza spettatori internazionali, il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) ha introdotto un nuovo sistema di biglietteria completamente elettronico sviluppato in collaborazione con il partner Alibaba (l’Amazon della Cina) che permette di gestire in maniera centralizzata la vendita a tutti gli appassionati del mondo eliminando i rivenditori autorizzati. Ma a quanto pare non la commissione di vendita che sembra essere ritornata a livelli vicini a quelli precedenti il passaggio ai biglietti elettronici.

Carson Zone

Il torneo di tennis si disputerà all’interno della cosiddetta “Carson Zone”, una delle 14 zone di Los Angeles e dintorni che ospiteranno le gare. Al Dignity Health Sports Park si terranno, oltre al torneo di tennis, anche quelli di hockey su prato, tiro con l’arco e rugby a sette. Il Tennis Center sarà organizzato intorno al centro tecnico per la West Coast della USTA, dove si allenano molti dei tennisti professionisti basati in California, a partire da Taylor Fritz.

Il campo centrale dell’impianto ha una capienza di circa 8.000 posti, ma sicuramente vedrà l’aggiunta di posti supplementari durante i Giochi Olimpici.

Illustrazione della “Carson Zone” (immagine LA28)

Ground a 28 dollari

Come si può vedere dall’elenco completo dei prezzi alla fine dell’articolo, i prezzi sono piuttosto elevati anche se tutto sommato in linea con quelli che si possono trovare in molti dei più importanti eventi tennistici in giro per il mondo.

Innanzitutto, le cifre elencate del file sono state raccolte durante il fine settimana di Pasqua 2026 e potranno cambiare, anche considerevolmente, nel corso dei prossimi due anni. Si tratta di cifre complessive, ovvero che includono il la commissione di servizio del 24% menzionata all’inizio di questo articolo. La California ha infatti recentemente approvato una legge che impone di includere nei prezzi pubblicizzati tutte le commissioni non opzionali, per cui il prezzo mostrato nella tabella è quello finale, e ovviamente è espresso in dollari statunitensi.

Il prezzo “iconico” a 28 dollari (per richiamare l’anno dell’Olimpiade e che corrisponde a quello di 24 euro impiegato a Parigi 2024) è utilizzato per l’ingresso “ground” durante le giornate dei turni preliminari, da giovedì 20 a domenica 23 luglio. Per i posti sul Centrale si parte invece da $68,22 (circa 59 euro) durante i turni preliminari per arrivare ai $104.19 (circa 90 euro) per assistere alle finali per le medaglie, quando per i posti migliori bisognerà sborsare quasi un migliaio di dollari (circa 850 euro).

Prima finestra dal 9 al 19 aprile

Per poter acquistare questi tagliandi senza essere un residente di California od Oklahoma non bisognerà aspettare molto: gli appassionati che si sono messi in lista per tempo hanno già ricevuto o riceveranno a breve una email da LA28 per sapere se potranno entrare nello store durante la prima finestra di vendita che sarà aperta dal 9 al 19 aprile. A coloro che saranno selezionati verranno forniti degli slot temporali (tipicamente della durata di 24 o 48 ore) durante i quali potranno loggarsi al sistema di vendita ed effettuare il loro acquisto.