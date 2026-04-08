ATP Montecarlo: un nervoso Cobolli spreca una buona chance e cede in due set a Blockx

[Q] A. Blockx b. [16] F. Cobolli 6-3 6-3

Era un’occasione ghiotta per Flavio Cobolli, ma non è riuscito a sfruttarla. L’azzurro cede con un doppio 6-3 a Alexander Blockx, n. 91 del mondo e in tabellone a Montecarlo dopo aver superato le qualificazioni, che raggiunge agli ottavi Alex de Minaur, non certo miglior avversario possibile ma altrettanto poco a suo agio a queste latitudini. Cobolli ha tante chance nel primo set, ma Blockx è bravo a non scomporsi e a prendere il controllo anche del secondo parziale, conquistando per la prima volta in carriera gli ottavi in un Masters 1000 – risultato che lo porta per la prima volta (almeno nella classifica LIVE) in top 70.

Primo set: Cobolli non sfrutta le chance, Blockx è cinico

Già contro Francisco Comesaña, Cobolli ha avuto bisogno di tempo per accendersi. E il match odierno sembra confermare qualche incertezza di troppo da parte dell’azzurro nel trovare il feeling con la terra di Montecarlo. Il primo momento di rottura arriva assai precocemente. Sull’1-1 Flavio presta il fianco alle prime palle break. Se in due occasioni si salva, alla terza deve cedere la battuta: Blockx trova una risposta angolata che il romano non riesce a ribadire oltre la rete. Tuttavia, Cobolli ha due chance consecutive per l’immediato rientro. Se sulla prima la testa di serie numero 10 ha qualche rimpianto, non facendo giocare al volo il belga, sulla seconda Alexander piazza un provvidenziale ace.

Le opportunità per Flavio si affastellano e hanno sempre più il sapore di occasioni mancate. Nel sesto gioco il diritto dell’italiano fa il suo dovere, con una grande accelerazione che propizia la terza palla del controbreak. Blockx, però, dimostra tutta la sua personalità, salvandosi con lo schema servizio e diritto. Da fondocampo il numero 91 del mondo martella e preme sull’acceleratore con precisione chirurgica, soprattutto dal lato destro. Il belga cancella altre due palle break nell’ottavo game e Cobolli, servendo per rimanere nel set sul 3-5, subisce ancora un break, stavolta a 15: 6-3 Blockx.

Secondo set: 0 palle break per Cobolli che saluta il Principato

Se nel primo set le chance in risposta di Cobolli erano state molteplici, nel secondo l’azzurro non riesce a procurarsene neanche una. Flavio non fa male con il dritto, Blockx vince la maggior parte degli scambi prolungati e nel quarto gioco allunga ancora, sfruttando la seconda chance, procurata con un punto rocambolesco in cui è successo un po’ di tutto. Cobolli fatica a chiudere i punti, si innervosisce, ma Blocks non sbaglia più nulla e va avanti per la sua strada fino al servizio per chiudere la partita sul 5-3, dove si procura due match point con un dritto che per occhio di falco pizzica la riga, ma non per Cobolli… L’azzurro si lamenta vigorosamente con la giudice di sedia Tourte – che però non può evidentemente andare contro la decisione della tecnologia – riesce comunque a cancellare i primi due, ma capitola al terzo match point, lasciando il campo con un certo nervosisimo.