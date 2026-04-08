Italiani in campo mercoledì 8 aprile: Musetti, Berrettini e Cobolli per un posto agli ottavi

Con la giornata di mercoledì 8 aprile il tabellone del Rolex Monte-Carlo Masters si allineerà agli ottavi di finale. Se alcuni giocatori si sono già qualificati per il turno dei migliori sedici, altri proveranno a staccare il pass per gli ottavi nella giornata odierna. Saranno tre gli azzurri che scenderanno in campo: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. I loro match saranno visibili in tv su Sky e in streaming su NOW.

ATP Montecarlo: Musetti debutta contro Vacherot

Il match che tutti aspettano è quello tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot, che si sfideranno per la prima volta. Sul Court Rainier III, nell’ultimo match in programma verso le 15:30, l’azzurro e il monegasco si giocheranno un posto agli ottavi. Nonostante Vacherot possa contare sul tifo del pubblico di casa, è il finalista uscente del torneo a partire con i favori del pronostico. Infatti, una vittoria della quarta testa di serie su GoldBet è data a 1.46, mentre un successo del monegasco varrà 2.65 la posta giocata.

ATP Montecarlo: Berrettini sfida Medvedev, Cobolli affronta Blockx

Ad aprire il programma sul Court Rainier III, alle 11 in punto, ci penserà invece Matteo Berrettini. The Hammer sarà opposto per la quarta volta a Daniil Medvedev, che contro di lui ha vinto tutti i precedenti (giocati però su cemento outdoor). Su Sisal un successo del russo, settimo favorito del seeding, sarà pagato 1.36, mentre un’affermazione della wild card romana varrà 3.10 la posta messa in palio.

Nell’ultimo incontro in programma sul Court des Princes, verso le 15:30, Flavio Cobolli e Alexander Blockx daranno vita al loro primo confronto diretto. Una vittoria della decima testa di serie, su bet365, è data a 1.44. Rincorre invece il qualificato belga, la cui quota è stata fissata a 2.63.

Italiani in campo mercoledì 8 aprile