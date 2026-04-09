ATP Montecarlo, eliminazione “salata” per Musetti: scivola (almeno) al 9° posto del ranking

Ha tanto da recriminare Lorenzo Musetti, sconfitto alla prima uscita nel Masters 1000 di Montecarlo. Il lungo mercoledì monegasco si è concluso, sul Court Rainier III, col trionfo del beniamino del pubblico, Valentin Vacherot, diventato praticamente un eroe dopo l’impresa realizzata a Shanghai lo scorso ottobre. Il padrone di casa ha fermato prematuramente l’avventura del carrarino, che ha sostato a lungo ai box per infortunio dopo l’Australian Open, rientrando per un test – tutt’altro che convincente – a Indian Wells. Tra dubbi fisici e superfici non congeniali, il Principato di Monaco ha accolto l’azzurro per restituirgli l’entusiasmo che l’altr’anno diede inizio a uno swing europeo sublime. Mentre, in quest’edizione, il glamour e lo sfarzo di Montecarlo ha soltanto presentato un conto salatissimo a Lorenzo.

Fallito “l’esame Vacherot” – Quali sono i punti nevralgici di Lorenzo?

Probabilmente Valentin Vacherot non era l’avversario ideale contro il quale esordire, per via dello status di cui gode ultimamente e della sonora spinta del pubblico del Principato, ma un tennista del calibro di Musetti non può certo esser ostacolato da questi dettagli. Nel match con Vacherot, il carrarino ha faticato parecchio a trovare il ritmo partita (forse non è ancora al top?), incidendo pochissimo col servizio, e mettendo a referto ben 12 errori non forzati col rovescio nel primo set. Il vantaggio sprecato nel tie-break, con l’annessa rimonta dell’avversario, non è stato affatto d’aiuto nell’economia dell’incontro. Il reset psicologico di Lorenzo non è mai arrivato, anche se forse bisogna considerare che oggi, l’azzurro, non disponeva dell’arsenale necessario per piegare Vacherot, aiutato da un servizio ben più possente che gli ha dato grande respiro in determinati momenti della sfida.

Montecarlo, quanto mi costi…

La sconfitta di Musetti pesa, eccome, in termini di ranking. L’atleta tricolore lascia nel Principato ben 650 punti, perdendo parecchio terreno in classifica già dal prossimo lunedì. Sarà almeno 9°, a quota 3.625. Soltanto una combo alquanto remota – per ora – può vederlo uscire dalla Top 10 dopo Montecarlo: Sasha Bublik in semifinale e il titolo di Casper Ruud. A occhio, potremmo asserire che, per il momento, la top 10 di Lorenzo è salva, ma… mancano ancora Madrid, Roma e Parigi. Con la precoce eliminazione da Montecarlo, si apre dunque un tema scottante: questa versione di Musetti basterà per difendere tutti – o almeno una buona parte – dei punti conquistati lo scorso anno durante la stagione su terra? Chiaramente no.

Madrid, Roma e Parigi. Un trittico da difendere

I mesi passati lontano dal circuito non hanno aiutato Lorenzo, che adesso, porta sulle spalle un groppone mica da niente. La lesta uscita dal tabellone del Principato lo ha già gambizzato in ottica ranking, e d’ora in avanti, ci sono due semifinali ‘1000’ e una Slam da difendere sino al Roland Garros. La tournée sul rosso non è partita sotto una buona stella, ma siamo ancora ben lontani da un ipotetico dramma sportivo. Lo sconfinato talento di Musetti – che ripartirà già la prossima settimana da Barcellona – accelererà il processo di riacquisizione del ritmo partita e della competitività. Certo, giocare anche solo un turno in più a Montecarlo sarebbe stato un plus non da poco per il carrarino, che adesso ripone le sue speranze sulla trasferta iberica.