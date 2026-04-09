WTA Linz, Andreeva scherza: “Hai rotto, Conchita, vattene a casa”

da Linz, il nostro inviato

Vittoria tranquilla per Mirra Andreeva nella sua prima apparizione all’Upper Austria Ladies Linz, con Sloane Stephens che ha tentato senza fortuna il recupero da 1-5 nel primo set piazzando tre giochi di fila, senza tuttavia avere una vera chance.

Ecco cosa ha detto dopo il match la diciottenne siberiana, in vena di battute pur mantenendo un’espressione severa, aumentandone l’effetto umoristico.

D. Mirra, complimenti per la vittoria. Come ti sei sentita in campo? Come sono le condizioni sulla terra battuta indoor? È il tipo di tennis che ti aspettavi?

Mirra Andreeva: Mi sento abbastanza a mio agio su questo campo. Penso che le condizioni siano adatte per me. Ho bisogno di un po’ più di tempo e partite sulla terra per sentirmi sicura al 100%. Felice di iniziare il torneo con una vittoria e spero di alzare il livello con più partite.

Cosa fare a Linz quando non giochi

D. Hai esordito mercoledì e sei qui da alcuni giorni. Come hai trascorso il tempo? Hai visto qualcosa della città?

Mirra Andreeva: Sono qui dal venerdì pomeriggio, quindi un bel po’ di tempo a Linz. I primi giorni andavo dall’hotel al campo e viceversa. Niente di interessante, ma domenica era Pasqua, siamo andati in città. C’era tanta gente ma tutto chiuso, abbiamo fatto una bella passeggiata. Sembravano edifici storici, ma non conosco i nomi. Era bello, sono felice di aver fatto una passeggiata veloce. Ora col torneo sarò noiosa, come ieri: dall’una di pomeriggio nella mia stanza all’hotel. Quello che farò fino alla fine della settimana.

“Conchita, non mi rompere…”

D. Non sono sicuro, ma penso che Conchita non sia qui. Verrà dopo?

Mirra Andreeva: Abbiamo pianificato che venga a Stoccarda, ma se gioco male non verrà [risata]. Sto scherzando. Verrà comunque a Stoccarda, ha preso una settimana di riposo. Avevamo bisogno di staccare perché a volte ci facevamo girare le ***** a vicenda. Ha preso una settimana libera e si unirà al team a Stoccarda.

D. Puoi spiegare meglio?

Mirra Andreeva: Sto scherzando. Non è che “mi hai rotto, vattene”. Abbiamo parlato: l’anno è pieno di tornei, se vuole stare a casa questo è il momento. Io sono venuta qui lo stesso, semplice.

Piani remoti

D. Fate piani partita regolarmente su Zoom, video o chiamate?

Mirra Andreeva: Sì, mi manda grafici con statistiche, guarda le partite e mi dice il piano. Io condivido ciò che so delle avversarie, tutto uguale ma online sul telefono.

Una battuta tira l’altra

D. Che ne pensi della tua battuta oggi?

Mirra Andreeva: Ho guardato lo schermo e mi piaceva il numero: la battuta più veloce, 199 km/h, il mio record. Sono super felice. Nessun ace, ma felice della velocità e spero resti così fino alla fine della settimana.

D. Ti aspettavi una velocità così su questa superficie? Dicono non sia il campo più veloce qui a Linz [naturalmente la velocità rilevata nulla ha a che fare con la superficie, ndr]



Mirra Andreeva: Onestamente, la battuta è stata stabile tutta la settimana in allenamento, ma non vedevo la velocità. Pensavo 185, massimo 190. Ho visto 199, ho detto, “ah, ok”. Abbiamo avuto buoni allenamenti, seguirò la routine per mantenere il livello.

Obiettivi futuri

D. Il prossimo obiettivo è 200?

Mirra Andreeva: Spero di superarlo prima o poi. Vedremo se e quando accadrà, ma ci lavorerò.

D. Il tuo obiettivo è il trofeo. L’hai già visto?

Mirra Andreeva: So che è ricoperto di cristalli Swarovski. È molto bello da aggiungere alla collezione. Chi lo vince alla fine della settimana è fortunata. Mi concentrerò su ogni partita davanti a me.