Judy Murray: “Andy porta i bambini a scuola e gioca a golf… a meno che non chiami Djokovic!”

Ospite d’eccezione all’Upper Austra Ladies Linz. Judy Murray, colei che ha cresciuto due campioni Slam e numeri 1 del mondo rispettivamente in singolare e in doppio, Andy e Jamie. Nel salotto VIP del Design Center, Judy ha parlato di Lilli Tagger spiegando il salto da junior a pro, dell’influenza negativa dei social media, della nuova routine di Andy, di giocatrici preferite, di infortuni e di tanto altro.

“Lilli Tagger, il vantaggio di avere Francesca Schiavone”

D. Ora forse è il momento di Lilli Tagger. Hai visto qualcosa del suo match?

Judy Murray: Non sono arrivata in tempo per vederla giocare, ma ho visto piccoli spezzoni di lei da junior ed è chiaramente una promessa molto entusiasmante. Alta, forte, buona atleta, grande rovescio a una mano. Ha una grande allenatrice al suo fianco. Francesca Schiavone, stavo parlando con lei a pranzo, e penso che sia una persona molto brava, esperta, calma, divertente da avere accanto, perché è un percorso parecchio lungo.

Non appena inizi ad avere un po’ di successo in giovane età, arriva la pressione delle aspettative da parte dei tifosi, dei media, di te stessa, del tuo gruppo di pari. Quindi è bene avere qualcuno davvero esperto al tuo fianco, che ti aiuti a gestire tutto questo, perché è molto facile distrarsi con tante cose quando improvvisamente hai successo, ma penso che sia in buone mani.

Sul passaggio dal circuito junior al Tour

D. Dato che sei molto esperta come allenatrice, quale sarebbe il consiglio principale che daresti a una giocatrice così giovane come Lilli?

Judy Murray: Penso che in questa fase direi di prendersi il tempo per sviluppare tutte le armi di cui hai bisogno. E le armi non sono sempre cose aggressive. A volte è la costanza, a volte la concentrazione, a volte le capacità difensive, perché man mano che sali di livello e giochi contro giocatrici migliori, più forti, più esperte, devi avere molte armi a disposizione per gestire queste situazioni. Il circuito femminile e quello maschile sono molto diversi da quelli junior, molto, molto diversi. Ho sempre detto che il circuito junior è una zona di relativo comfort. E quando entri nel professionismo, giochi contro persone che giocano per il mutuo, per i figli, per la macchina, per il viaggio verso il prossimo torneo. Ed è una mentalità completamente diversa.

Ecco perché è un grande vantaggio avere qualcuno come Francesca Schiavone al tuo fianco, ma non è una gara. In questa fase direi che si tratta di dotarsi di tutto ciò di cui avrai bisogno per affrontare le fasi successive nel lungo termine, perché il circuito del tennis è brutale. Sono praticamente dieci mesi e mezzo all’anno. C’è pochissimo tempo di pausa, pochissime interruzioni nel calendario. Ci sono molte superfici diverse, fusi orari e condizioni da gestire, e non è così facile. Ma penso che per lei quest’anno non sia una corsa. È prendersi il tempo, sviluppare il gioco in modo da poter avere una carriera lunga e di successo al vertice.

Sui social media: “Cambiavano l’umore delle mie giocatrici”

D. Quanto è difficile oggi proteggere le giovani donne (soprattutto loro, ma non solo) dalle dinamiche dei social media?

Judy Murray: Penso che le giovani donne e gli uomini ci siano cresciuti. Sono molto grata di non esserci cresciuta io e neanche i miei figli. Penso che bisogna essere una persona molto forte da giovani per riuscire a ignorarli. È una parte davvero grande della loro vita, e devi sapere come usarla in modo positivo, sapere cosa ignorare, spegnere le notifiche. Ma serve molta forza per farlo, perché è parte del mondo dei giovani. So dalla mia esperienza, quando lavoravo in Fed Cup, che potevo vedere come la mentalità e l’umore delle giocatrici potessero cambiare in base a ciò che avevano letto su se stesse sui social o a chi aveva o non aveva risposto loro.

A me, come persona più adulta e matura, sembrava folle, ma loro non sono mature, le più giovani. Non hanno quell’esperienza di vita per riuscire semplicemente a ignorarlo. E, soprattutto con le ragazze, la fiducia può essere facilmente colpita da qualcuno che dice la cosa sbagliata al momento sbagliato. Quindi non guardare il telefono il giorno della partita. E anche dopo una partita. A causa delle scommesse, le persone perdono molti soldi su un match e reagiscono in modo terribile. Cose orribili, davvero orribili. Questo può essere spaventoso e sconvolgente anche per le giocatrici. Quindi io metterei una sorta di divieto sui social media se allenassi oggi. Davvero.

La nuova routine di Andy. “A meno che…”

D. Come sta vivendo Andy la vita adesso, se posso chiedere, dopo questa enorme carriera? Puoi dirci qualcosa di lui?

Judy Murray: Si sta divertendo molto. Dopo aver finito alle Olimpiadi di Parigi, pensavo che avrebbe trovato difficile il ritiro a causa della routine, della disciplina, della squadra intorno a te, seguire il calendario per così tanti anni. E inoltre vive per la competizione e ama il suo sport. Pensavo potesse avere difficoltà, ma è passato subito al golf.

Ora l’unica differenza, dice sua moglie, è che porta i bambini a scuola la mattina e li va a prendere, e nel mezzo gioca a golf. Non tutti i giorni, ma quasi, a meno che Novak non chiami. Novak è arrivato all’improvviso e ha deciso di fare quella cosa. Ma ora il golf ha sostituito l’allenamento, la disciplina, la routine e un po’ della competizione. Non è più a 0.7 o qualunque sia l’handicap nel golf. Vuole arrivare a zero. Quindi ci è quasi arrivato in un anno e mezzo. È ridicolo. È davvero irritante.

Ha anche iniziato a sciare per la prima volta l’altro Natale. Quindi quattro volte: Natale, Pasqua, Natale, Pasqua. Eravamo a Val d’Isère la scorsa settimana e ha fatto due piste nere. Mi stavo irritando: non fare le piste nere, perché Val d’Isère è tra le più difficili. Ma gli piace la sfida. Gli piace spingersi oltre. Lo fa con un istruttore davanti e tutto il resto, ma ero comunque così felice di vederlo tutto intero alla fine della pista nera. Dopo tutti questi anni di stress a guardarlo giocare a tennis, è come se potesse uccidersi. Ma sta scoprendo cose che prima non poteva fare. Ha avuto diverse opportunità di tornare nel circuito come allenatore, ma ha detto che preferisce stare con i suoi figli.

“Mi piacciono le giocatrici come Jabeur”

D. Come vedi oggi il circuito WTA? Chi ti impressiona?

Judy Murray: Mi sono allontanata dal vertice del gioco, ormai da un po’, non mi divertivo più. Era troppo stressante. Quindi quando ho smesso con la Fed Cup, sono tornata al lavoro di base. Lavoro per la WTA nell’ambito del coinvolgimento nella comunità. Faccio molti workshop per allenatori e insegnanti, clinic per bambini, bisogni speciali, e un grande progetto in Arabia Saudita, costruendo una forza lavoro femminile lì come parte delle Finals WTA. Quindi scelgo di non guardare molto tennis oggi, ma mi piace sempre vedere le giovani emergenti.

Da quello che ho visto, Bianca Andreescu, bisogna stare molto attenti agli infortuni ora, perché improvvisamente puoi sembrare incredibilmente entusiasmante, grande futuro, divertente da guardare, e poi infortuni, infortuni, infortuni. Penso che stia succedendo di più e mi chiedo se la lunghezza del calendario e le richieste di questi dieci mesi e mezzo con poche pause stiano causando problemi.

Mi piace sempre guardare giocatrici con varietà. Adoro guardare Ons Jabeur, per esempio. Penso che Andreeva abbia un grande futuro. Non guardo abbastanza da dire “devo guardare perché gioca qualcuno in particolare”. Sarò interessata a vedere come va Tagger, perché viene da un paese che non ha avuto grande successo nel tennis femminile da tempo, ed è molto importante per questo torneo che faccia bene, e come modello per il tennis femminile o il tennis in generale in Austria. È incredibilmente importante avere qualcuno che avanza nei grandi eventi, perché crea anche una base di tifosi. L’ho visto in Scozia, dove il tennis è uno sport di minoranza. La base di tifosi è cresciuta molto quando Andy e Jamie emergevano e durante la loro carriera, in tutto il Regno Unito.

L’accademia: progetto fallito

D. Se posso toccare una ferita: hai cercato di creare un’accademia e non ha funzionato, anche con tutti quei nomi dietro. Perché?

Judy Murray: La struttura è una cosa, ma anche l’infrastruttura intorno, far crescere lo sport e avere persone che gestiscono il centro con passione, non per il denaro. Ci sono voluti 11 anni e alla fine ho rinunciato. Era troppo stressante. Non avrebbe mai dovuto dipendere da me costruire qualcosa di quella scala. Doveva spettare agli organi di governo, e la Scozia non esiste come nazione nel tennis, è parte della Gran Bretagna, e quindi ricchezza e potere sono al sud, a Londra, e poco arriva in Scozia. È una vera delusione per me.

D. Sei stata molto orgogliosa di Andy anche perché è stato molto esplicito sul tema delle donne?

Judy Murray: Sì, è sempre bello sentirlo da un uomo. Ha più impatto. Ha parlato più volte e ha mostrato chiaramente che guarda molto tennis femminile e ora ha tre figlie. Le donne apprezzano molto che usi la sua piattaforma per questo.

L’Arabia Saudita tra sportswashing e opportunità

Ubitennis. A proposito di Arabia Saudita, cosa pensi del fatto che i due Tour siano attratti da quel Paese e non solo? Parliamo di sportswashing. E di Tsitsipas che ha detto che in febbraio non sceglierà mai giocare in Sud America, dove peraltro riempiono gli stadi, preferendo gli Emirati per una questione di soldi.

Judy Murray: È interessante, perché quando le Finals WTA sono andate a Riyad, c’era l’opportunità di creare occasioni per la gente locale per imparare a giocare e allenare. Dal lato femminile, c’è la possibilità di incoraggiare donne e ragazze. Per me è una cosa enorme, perché fino a circa cinque anni fa le donne non erano incoraggiate a essere attive. Abbiamo visto un’opportunità di essere un catalizzatore di cambiamento. È stato molto valido, perché stiamo investendo nelle persone e nelle donne in particolare.

“Non ho più l’energie per fare da coach”

D. Qualche giocatore professionista ti ha chiesto di entrare nel suo team come allenatrice?

Judy Murray: Sì, alcune volte. Ma quando sai quanto impegno richiede accompagnare un giocatore al vertice, devi essere totalmente dedicata e viaggi moltissimo. L’ho fatto e so che non ho più l’energia per farlo. Ora lavoro più sul coinvolgimento nella comunità e mi va bene così. Ai massimi livelli, no, non tornerò.

D. Non vedresti spesso i tuoi nipoti, vero?

Judy Murray: No, i miei nipoti… nessuna possibilità che insegni loro a giocare a tennis. Non farò mai più quello che ho fatto. Se allora avessi saputo quello che so ora, forse non l’avrei fatto. Molto impegnativo finanziariamente, emotivamente, socialmente. Molto difficile. Ora mi piace quello che faccio e va bene così.