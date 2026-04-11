ATP Barcellona, il tabellone: Musetti subito contro Landaluce, rientra Sonego. Alcaraz guida il seeding

Dopo quello del BMW Open 2026 di Monaco di Baviera, è stato reso noto anche il tabellone del Barcelona Open Banc Sabadell 2026 di Barcellona. Nelle ultime ore prima del sorteggio hanno dato forfait sia Casper Ruud che Felix Auger-Aliassime, facendo rientrare tra le teste di serie Cameron Norrie e Jack Draper. Partendo dalla metà alta Carlos Alcaraz sarà il n. 1 del seeding e attende un qualificato per il debutto nel torneo di casa, mentre al secondo turno avrebbe uno tra Sebastian Baez e Tomas Machac. Lorenzo Sonego, al ritorno dopo alcuni problemi a un polso, se la vedrà con un tennista proveniente dal draw cadetto e, in caso di successo, incrocerebbe il vincente di Mariano Navone–Andrey Rublev.

Nella parte bassa, invece, Lorenzo Musetti è chiamato a superare Martin Landaluce, talento in ascesa che abbiamo sentito in esclusiva dal Challenger di Monza dove è stato protagonista. Al secondo turno, eventualmente, Ignacio Buse o Corentin Moutet. Tra i match più interessanti sicuramente spiccano Cameron Norrie–Stan Wawrinka e Valentin Vacherot–Terence Atmane. Già fuori in qualificazione Francesco Maestrelli, mentre provano a garantirsi un posto in main draw Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri. Grande attesa per la wild card di casa Rafa Jodar.