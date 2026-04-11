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ATP Monaco di Baviera, il tabellone: Darderi trova Zhang, Cobolli pesca Fucsovics

Alexander Zverev e Ben Shelton sono le prime due teste di serie del tabellone a Monaco di Baviera. Big match tra Hubert Hurkacz e Alexander Bublik

Di Fabio Barera
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Luciano Darderi - ATP Santiago 2026
Luciano Darderi - ATP Santiago 2026 (foto X @atptour)

Il Rolex Montecarlo Masters 2026 non è ancora terminato, ma già è stato rilasciato il tabellone del BMW Open 2026 by Bitpanda di Monaco di Baviera. Detto del forfait di Jakub Mensik, a causa dell’infezione al piede che lo ha costretto a rinunciare anche al torneo del Principato, il ‘500’ sulla terra rossa tedesca offre parecchi incontri interessanti al primo turno. Non ci sono bye al debutto, neanche per le prime teste di serie e quindi Alexander Zverev – n. 1 del seeding e padrone di casa – dovrà subito vedersela contro un osso duro del calibro di Miomir Kecmanovic. Più semplice dovrebbe essere l’esordio di Ben Shelton, atteso invece da un qualificato. In tal senso attenzione al derby tra Lorenzo Giustino e Andrea Pellegrino, che mette un azzurro ad un passo dal main draw.

Gli italiani in tabellone principale sono invece due ed entrambi teste di serie. Flavio Cobolli, n. 4 del seeding, ha pescato Marton Fucsovics, mentre Luciano Darderi se la vedrà subito con Zhizhen Zhang, presente a Monaco di Baviera grazie al ranking protetto. Tra gli incontri più interessanti del primo turno c’è sicuramente quello tra Hubert Hurkacz e Alexander Bublik, ma anche Fabian MarozsanStefanos Tsitsipas e Alejandro TabiloJoao Fonseca. Le wild card sono Jan-Lennard Struff, vincitore nel 2024, il giovane e molto promettente Justin Engel e il belga Alexander Blockx.

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