ATP Linz, Andreeva: “Ero troppo negativa, ma ho cambiato atteggiamento”

da Linz, il nostro inviato

Un po’ nervosa, sabato pomeriggio, Mirra Andreeva. Capita quando ci sono momenti in cui chi è oltre la rete (Elena-Gabriela Ruse, in questo caso) non ti permette di giocare e ogni suo colpo sembra colpire la riga. Si è colpita fronte e coscia, ma senza lividi né sanguinamenti, perché va bene la teen angst, ma la ragazza è intelligente. Ecco cosa dice dopo il successo che l’ha proiettata in finale al suo esordio nel torneo indoor dell’Upper Austria Ladies Linz.

D. Mirra, congratulazioni per la tua seconda finale ATP 500. Puoi raccontarci la partita e le tue emozioni oggi?

Mirra Andreeva: La partita è stata molto complicata oggi. Sono molto felice per la vittoria. Ho visto che Gabby forse non stava proprio al meglio. Ha chiamato il fisioterapista in campo, quindi spero che sia tutto a posto, che l’infortunio non sia grave e che possa tornare a competere molto presto. La partita è stata dura e insidiosa per me, quindi sono semplicemente felice di essere riuscita a vincere oggi.

Ubitennis. In alcuni momenti lei sembrava quasi ingiocabile. Come si gestiscono quelle situazioni?

Mirra Andreeva: L’ho percepito anch’io, soprattutto quando ero avanti 2-0 nel primo set. Mi sembrava che stesse giocando in modo molto solido. Io ho anche fatto un paio di errori non forzati qua e là, che probabilmente sono stati un punto di svolta per lei per entrare in partita e cercare di prendersi il vantaggio. Ma in certi momenti devi semplicemente accettare che sta giocando bene. Stava giocando davvero bene e in quel momento non c’era molto che potessi fare. Penso anche di averle permesso un po’ di giocare così, perché mi stavo lamentando un po’ di più del fatto che le cose non andavano come volevo, ed ero un po’ più negativa oggi in campo verso me stessa. Appena me ne sono resa conto, ho cercato di cambiare atteggiamento, e credo che oggi abbia funzionato.

Ubitennis. Nel primo set, sul 40-0 per te, lei ha colpito la riga di fondo – non la prima a giudicare dalla tua reazione – e ha vinto il punto. Poi hai tirato il servizio più veloce della giornata, 196 km/h. Piuttosto liberatorio, immagino.

Mirra Andreeva: In alcuni momenti della partita, quando sentivo che tutto era ingiusto e che lei colpiva la palla e questa toccava sempre la riga, mi sono arrabbiata. Forse questo mi ha anche aiutato a mettere tutta la mia forza e la rabbia nel servizio o nei colpi. In certi momenti ha aiutato, ma penso anche che se giochi tutta la partita con rabbia, non ti porterà nulla di buono. Oggi ha funzionato perché l’ho usata solo in alcuni punti qua e là, e sono contenta che dopo non ho dovuto tirare fuori quella rabbia per giocare bene.

Ubitennis. Ti sei colpita la fronte, ma con la mano, e la coscia ma non il ginocchio con la racchetta. Quindi sei più intelligente di alcuni tuoi connazionali. Non faccio nomi, ma un cognome è Rublev.

Mirra Andreeva: Oggi mi sono colpita una volta sulla fronte. Posso spiegare perché l’ho fatto: era un game lungo sul suo servizio e avevo molte palle break, poi ho sbagliato la risposta su una seconda di servizio, che sentivo fosse chiaramente un punto che avrei dovuto vincere. Per questo ho avuto quella reazione negativa. Quindi mi sono colpita una volta. Grazie a Dio non è stato troppo forte, altrimenti avrei avuto un livido sulla fronte. Non è proprio bello andare in giro così. Per il resto, penso di gestire molto bene le mie emozioni questa settimana e sono molto orgogliosa di me stessa anche per questo. Cercherò di portare questa mentalità in ogni partita di questo torneo e anche in futuro.

D. Non sappiamo ancora chi affronterai domani, Anastasia [sarà lei, ndr] o Donna. Cosa pensi di queste due?

Mirra Andreeva: Entrambe sono avversarie molto difficili e insidiose. Penso che a tutte e due piaccia colpire la palla molto forte. Potapova è una giocatrice molto aggressiva. Si muove bene e credo che indirizzi molto bene la palla. Non commette molti errori. Quindi è ovviamente complicato contro giocatrici di questo tipo. Anche Donna, ha un ottimo servizio. Le piace colpire forte e giocare in modo aggressivo. Hanno quindi uno stile di gioco simile, ma allo stesso tempo anche diverso. Ora tocca a Conchita dirmi cosa fare in campo.

D. Sono entrambe molto dietro di te in classifica. Ti dà più fiducia o magari un po’ più di pressione?

Mirra Andreeva: Non penso che la classifica dell’avversaria sia rilevante, perché, per esempio, Donna è passata dalle qualificazioni, ma sento che il suo livello di gioco è molto più alto rispetto alla classifica che ha ora. Penso sia solo questione di tempo prima che risalga. Lo stesso vale per Potapova, perché ha vinto un torneo l’anno scorso e semplicemente non ha difeso i punti, per questo è scesa. Ma il loro livello è alto, perché entrambe sono arrivate in semifinale e una delle due andrà in finale. Questo dimostra che stanno facendo una buona settimana e stanno giocando bene in questo momento. Per me la classifica non conta quando affronto qualcuno.