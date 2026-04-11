WTA Linz, Potapova: “Non giochiamo a caso, capiamo quando il punto conta davvero”

Un’ottima Anastasia Potapova si è aggiudicata il derby con Lilli Tagger 7-6(7) 6-0. Svanita la tensione del primo match per l’esordio in Austria da austriaca, Anastasia ha recuperato il tie-break giocando quel punto con grande decisione e soprattutto consapevolezza: “Alcuni di voi credono che giochiamo sul momento, ma…” ha detto con una punta d’orgoglio (e forse di rimprovero). Ecco le sue parole dopo la vittoria.

D. Anastasia, complimenti, la prima austriaca in semifinale a Linz dal 1997. Cosa significa per te?

Anastasia: Suona pazzesco. Non lo sapevo prima della partita, il che penso sia positivo. Suona molto bene per il tennis austriaco. La partita di oggi con Lilli mostra che il suo livello non è così lontano ed è solo questione di tempo prima che ce la faccia il grande salto.

Cosa è cambiato dal primo turno

D. Anastasia, com’era l’atteggiamento mentale? Come sei entrata in partita considerando l’avversaria, la situazione, il pubblico, tutto?

Anastasia: A dire il vero, me la sono goduta. Non sentivo pressione, l’avevo sentita solo nel primo turno. Non ho paura di andare in campo e giocare. Per me ci sono solo pensieri positivi in testa al momento, che penso mi aiutino davvero durante la partita. È per questo che riesco a mostrarei il mio miglior tennis.

D. Rispetto al primo turno, cosa è cambiato? Come mai?

Anastasia: È sempre dura iniziare il torneo e se chiedi a chiunque, anche penso Roger Federer ti direbbe che la prima partita è la più dura perché non è facile iniziare il torneo. Devi abituarti al campo, alle condizioni ed è sempre complicato. Ma una volta superato quello scoglio, almeno per me, va solo meglio. Penso anche che lo si veda dal mio gioco: dal primo match sto solo migliorando. Sì, è così che funziona. È normale.

Reazione del pubblico

D. Il pubblico ha tifato un po’ di più per Lilli, ma penso sia stato assolutamente equo e bello anche per te perché ti hanno dato la sensazione che sei una grande giocatrice. Pensi sia così?

Anastasia: Ho sentito che in certi momenti provavano a tifare un po’ di più per Lilli, lo capisco. Farei lo stesso. Cerco sempre di tifare per le più giovani, quelle che magari non sono le favorite. Capisco pienamente, ma non ho mai sentito che il pubblico fosse contro di me. È incredibile. Non avevo un tifo così da tanto tempo e tutto quello che posso dire è un grande grazie a tutti quelli venuti a supportare. È davvero bello come incoraggiano i loro atleti nel Paese e non fanno preferenze. Ok, magari vogliamo che perda lei o vinca quell’altra. Penso sia bellissimo e sono molto orgogliosa di rappresentare questo Paese.

Conoscere Lilli Tagger

D. Conoscevi Lilli dagli allenamenti a Dubai?

Anastasia: Sì, l’ho incontrata là per la prima volta.

D. C’è stato qualcosa che ti ha sorpreso oggi del suo gioco?

Anastasia: Abbiamo fatto parecchi allenamenti insieme da allora. Anche qui e abbiamo giocato in doppio. L’ho guardata, penso quest’anno quasi tutte le sue partite. Mi piace guardare tennis nel tempo libero e mi piace guardare qualcuna del mio Paese per supportarla. Non posso dire che qualcosa mi abbia sorpreso davvero perché come ho detto prima è già una giocatrice solida ed è già una professionista. Sapevo che avrebbe servito bene. Sapevo che avrebbe tirato i suoi colpi. Sapevo che avrebbe sentito il pubblico e il momento. Era tutto previsto.

Regina del tennis austriaco

D. Ora sei la regina del tennis austriaco per l’Austria? Come ti senti?

Anastasia: Mi sento alla grande. Mi sento bene ma, ripeto, abbiamo tante giovani ragazze che stanno arrivando e per me è eccitante guardarle, competere con loro e allo stesso tempo supportarle. Lo faccio sempre per le giovani perché quando sono entrata nel circuito avevo solo 16 anni e non ho mai avuto nessuno nel tour che venisse da me a darmi consigli o parlarmi, ma ora cerco di farlo e ho qualcosa da condividere perché sono nel circuito da 10 anni.

Penso di essere abbastanza esperta in certe cose e di avere qualcosa da condividere specialmente con le giovani ed è bellissimo. Se sono numero uno ora in Austria, deve esserci un motivo e sono molto felice, ma non è qualcosa per cui lavoro solo io.

Punto chiave nel tie-break

Ubitennis. I tennisti non amano pensare che un singolo punto possa definire tutta la partita. Ma quello che hai vinto nel tie-break quando eri sotto 3-5, scambio di 12 colpi chiuso con il tuo dritto vincente, forse è stato parecchio importante.

Anastasia: Penso sia stato il punto chiave nel tie-break, sicuro. Entrando in quel punto, sapevo che lo sarebbe stato. Quando hai abbastanza esperienza, capisci cosa stai per giocarti e quanto sia importante il punto in quel momento. A volte magari alcuni di voi credono che non pensiamo a queste cose, che giochiamo nel momento, ma se hai un po’ di esperienza, queste cose le capisci. Quando ero sotto 3-5, ci siamo guardati con il mio coach e eravamo tipo, ‘ok, ora è il momento, andiamo a prendercelo’. Sono rimasta solida, ho cercato il punto e sono stata ricompensata.

Billie Jean King Cup

D. Oggi è stato deciso che la squadra austriaca di Billie Jean King Cup è retrocessa nella Zona 3 Euro-Africa. Non penso possa scendere più in basso. Avranno bisogno del tuo aiuto.

Anastasia: Non può scendere.

D. Avranno bisogno del tuo aiuto.

Anastasia: Ok, penso forse l’anno prossimo, ma non conosco le regole al momento. Aspetto la lettera dall’ITF per il via libera a competere. Spero nel prossimo futuro di riportarci dove dovremmo essere.

Prossima avversaria

D. Donna ha vinto il primo set. Hai avuto modo di vedere qualche punto e chi preferiresti domani?

Anastasia: Non ho visto niente ancora, ma non guardo mai le mie avversarie se giocano dopo di me. Non lo faccio. Non ho preferenze su chi giocare perché per me sono simili. Hanno letteralmente lo stesso stile di gioco e quindi userò la stessa tattica contro Carolina o Donna. Sarà uguale. Adesso è un po’ tardi, spero vadano al terzo.