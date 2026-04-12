ATP Challenger Monza: Collignon ottiene il bis battendo Prizmic

[1] R. Collignon b. [7] D. Prizmic 7-6(2) 6-3

Dopo aver vinto l’edizione inaugurale lo scorso anno, nel giro di 12 mesi Raphael Collignon riconquista il trono al Villa Reale Tennis; il belga, dimostratosi ancora una volta inarrestabile sulla terra battuta brianzola, non si è lasciato intimidire dalla determinazione di Dino Prizmic, reduce da una settimana di belle vittorie, e ha alzato il trofeo a forma di profumo dopo un lottato 7-6(2) 6-3.

La finale

L’incontro è stato molto equilibrato nel primo set, tanto che, rispettando i turni di battuta, i due sono inevitabilmente arrivati al tie-break. In quell’occasione, il campione in carica non ha lasciato scampo al giovane croato e si è aggiudicato il set inaugurale concedendogli solo due punti. Nel secondo parziale, poi, Collignon ha spento definitivamente le speranze di Prizmic ottenendo il break del 3-1. Da quel momento ha mantenuto il netto vantaggio fino alla fine della partita. Anche se Prizmic ha cercato più volte di sottrargli il servizio, la battuta di Collignon non ha mai tremato (in tutto il torneo, solo Luca Van Assche ai quarti è riuscito a strappargli il servizio) e, anzi, è stata letale nei momenti chiave.

Collignon specialista dei “bis”

Per l’allievo di coach Ananda Vandendoren, questo è il sesto titolo Challenger in carriera e il secondo del 2026. Collignon sembra avere un feeling particolare con le difese dei titoli: quest’anno ha già confermato i successi del 2025 sia a Pau (Francia) che, appunto, a Monza. “È stata una settimana memorabile” dichiara a caldo il campione, poi aggiunge: “Vincere in un tabellone così competitivo mi dà una fiducia enorme. Il primo set di oggi è stato probabilmente il più difficile della mia stagione“.

Monza Open: il successo del torneo

La soddisfazione è palpabile anche nelle parole del direttore del torneo, Giorgio Tarantola. Il passaggio dalla categoria 100 a quella 125 è stato un successo, non solo tecnico ma soprattutto di pubblico. Con oltre 40.000 presenze nell’arco della settimana, l’evento ha trasformato Monza in una capitale dello sport, evocando l’entusiasmo tipico dei weekend di Formula 1. “L’obiettivo per il futuro è continuare su questa linea di crescita costante“, così annuncia Tarantola, che ha già l’intenzione di aumentare la capienza delle tribune dell’anno prossimo per rispondere alla domanda crescente di biglietti. L’appuntamento con il grande tennis nel parco della Villa Reale è già stato fissato per aprile 2027. Intanto Collignon si gode un altro titolo e Prizmic festeggia l’approdo in top 100.