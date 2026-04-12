ATP Montecarlo LIVE: Sinner e Alcaraz per il numero 1

Il titolo del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 verrà deciso dal XVIII capitolo della sfida infinita tra i due migliori tennisti del mondo: Carlos Alcaraz, campione uscente e n. 1 in carica, e Jannik Sinner, vincitore degli ultimi tre tornei Masters 1000 consecutivi.
ATP Montecarlo, Sinner-Alcaraz atto 18: la nona finale per rompere gli equilibri
EDITORIALE: Finalmente la sfida Sinner-Alcaraz
Alcaraz 6-5
Nessun problema per i giocatori al servizio negli ultimi due game. Il set si avvia alla volata finale
Alcaraz 5-4
Lo spagnolo sopravvive a un altro turno di battuta complicato. Con un doppio fallo offre a Sinner una palla break, ma l’italiano sbaglia un diritto in palleggio
4-4
Sinner in grande difficoltà con la percentuale di prime che fatica ad arrivare al 50%, rimonta da 0-30 e tiene il game ai vantaggi
Alcaraz 4-3
Il livello di gioco inizia a salire, Alcaraz viene fuori da un game di servizio complicato anche se non ci sono state palle break. Con un eccellente drop-shot e una volée di rovescio in contropiede chiude il turno di battuta e rimane in vantaggio
Alcaraz 3-2
Sul 2-2, Alcaraz si trova a fronteggiare una palla break dopo aver condotto 30-0, ma Sinner sbaglia la risposta
Controbreak immediato! 2-1
Alcaraz restituisce immediatamente il servizio con quattro errori gratuiti. Certamente non un gran inizio di partita da parte di tutti e due i protagonisti. La posta in palio è alta e le condizioni non sono semplici
Break Alcaraz 2-0
Sinner perde immediatamente la battuta, due errori sul 30-30 lo condannano
Alcaraz 1-0
Alcaraz tiene il primo servizio a 15. Inizio cauto da parte di entrambi
Sinner e Alcaraz in campo
In una giornata scura e molto ventosa, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono sul Campo Ranieri III per la finale del Rolex Monte-Carlo Masters 2026