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ATP Montecarlo LIVE: Sinner e Alcaraz per il numero 1

Segui LIVE la finale di Montecarlo. Sinner e Alcaraz si incontrano per la diciottesima volta e si giocano la vetta del ranking ATP

Di Redazione
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Jannik Sinner (sinistra) e Carlos Alcaraz (destra) - Montecarlo 2026 (foto Felice Calabrò)

Il titolo del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 verrà deciso dal XVIII capitolo della sfida infinita tra i due migliori tennisti del mondo: Carlos Alcaraz, campione uscente e n. 1 in carica, e Jannik Sinner, vincitore degli ultimi tre tornei Masters 1000 consecutivi.

ATP Montecarlo, Sinner-Alcaraz atto 18: la nona finale per rompere gli equilibri

EDITORIALE: Finalmente la sfida Sinner-Alcaraz

Le dichiarazioni di Sinner

Le dichiarazioni di Alcaraz

16 min ago12/04/2026 16:10

Alcaraz 6-5

Nessun problema per i giocatori al servizio negli ultimi due game. Il set si avvia alla volata finale

23 min ago12/04/2026 16:03

Alcaraz 5-4

Lo spagnolo sopravvive a un altro turno di battuta complicato. Con un doppio fallo offre a Sinner una palla break, ma l’italiano sbaglia un diritto in palleggio

30 min ago12/04/2026 15:56

4-4

Sinner in grande difficoltà con la percentuale di prime che fatica ad arrivare al 50%, rimonta da 0-30 e tiene il game ai vantaggi

38 min ago12/04/2026 15:48

Alcaraz 4-3

Il livello di gioco inizia a salire, Alcaraz viene fuori da un game di servizio complicato anche se non ci sono state palle break. Con un eccellente drop-shot e una volée di rovescio in contropiede chiude il turno di battuta e rimane in vantaggio

52 min ago12/04/2026 15:34

Alcaraz 3-2

Sul 2-2, Alcaraz si trova a fronteggiare una palla break dopo aver condotto 30-0, ma Sinner sbaglia la risposta

1 hr 1 min ago12/04/2026 15:25

Controbreak immediato! 2-1

Alcaraz restituisce immediatamente il servizio con quattro errori gratuiti. Certamente non un gran inizio di partita da parte di tutti e due i protagonisti. La posta in palio è alta e le condizioni non sono semplici

1 hr 5 min ago12/04/2026 15:21

Break Alcaraz 2-0

Sinner perde immediatamente la battuta, due errori sul 30-30 lo condannano

1 hr 9 min ago12/04/2026 15:17

Alcaraz 1-0

Alcaraz tiene il primo servizio a 15. Inizio cauto da parte di entrambi

1 hr 17 min ago12/04/2026 15:09

Sinner e Alcaraz in campo

In una giornata scura e molto ventosa, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono sul Campo Ranieri III per la finale del Rolex Monte-Carlo Masters 2026

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