ATP Monaco: Shelton rischia ma passa al terzo set, ora avrà Blockx

Con il tabellone principale crivellato dagli annunci di ritiro da parte di Fucsovics, Hurkacz e Struff il BMW Open di Monaco di Baviera vive lunedì il primo giorno di gare con fari su Ben Shelton. In apertura il trentenne Arthur Rinderknech, settima testa di serie, prende decisamente sul serio la responsabilità e conferma sia di essere un attaccante a suo agio sulla superficie rossa che di attraversare il miglior momento della sua carriera.

Il francese elimina con un doppio 6-3 lo statunitense Alex Michelsen non concedendo alcuna palla-break e conquistandone ben dodici. I due set sono piuttosto diversi dal momento che Rinderknech si ritaglia durante il primo undici occasioni per togliere il servizio al rivale, mancandone ben 7 nel terzo game; Arthur non si deprime e dal 3-3 infila il tris decisivo.

Il secondo set è quindi molto più equilibrato e viene deciso dall’unico momento di buio dell’americano, che cede a zero il turno di battuta nel quarto gioco. Rinderknech esulta, prenota il best ranking per il prossimo lunedì al n.25 e aspetta il vincente tra Tabilo e Fonseca.

Monaco: Shelton protagonista

Fresco di rientro nella top 50 con la semifinale di Bucarest, Botic Van de Zandschulp supera Marc Huesler in due set, 7-6(7) 6-3. Il mancino svizzero non difende il vantaggio di un break nel primo set e al tie-break si vede annullare un set point. L’olandese supera lo spavento e vince; al secondo turno c’è il favorito numero cinque Francisco Cerundolo, che ha inflitto un doppio 6-2 all’indiano Sumit Nagal.

Gabriel Diallo dispone agevolmente dell’ucraino Vitaliy Sachko firmando il 6-1 6-2 che gli offre il diritto di affrontare negli ottavi il vincente del match tra Miomir Kecmanovic e il numero uno dell’evento Alexander Zverev. Mentre la partita più combattuta della giornata vede protagonista il secondo favorito del seeding a Monaco, Ben Shelton.

L’americano strappa il passaggio del turno al connazionale e lucky loser Emilio Nava solamente al terzo set e con il numero 112 del ranking che ottiene il break nel game iniziale del terzo parziale. Shelton rimedia immediatamente dopo e finisce per vincere con il punteggio di 7-6(4) 3-6 6-3 in poco più di due ore di gioco.

Negli ottavi di finale per il mancino americano c’è un avversario in forma: è il ventunenne belga Alexander Blockx che, già negli ottavi partendo dalle qualificazioni a Montecarlo (ha perso da De Minaur), al primo turno in Baviera ha battuto Yannick Hanfmann per 7-6(2) 6-2. Con questa vittoria il giovane fiammingo entra per la prima volta nella top 70.