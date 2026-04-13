Settimane al numero 1: Sinner sale al 12° posto tra i primatisti più longevi della classifica

Da lunedì 13 aprile Jannik Sinner è il nuovo numero 1 del mondo. Nuovo per modo di dire, dato che il 24enne azzurro aveva già trascorso in passato ben 66 settimane in vetta al ranking. Alla luce dei recenti successi nei tornei 1000, da Indian Wells a Monte Carlo passando per Miami, il tennista altoatesino ha riconquistato la prima posizione in classifica. Si tratta quindi della 67esima settimana di Sinner come primatista della graduatoria mondiale.

La finale del Rolex Monte-Carlo Masters tra Jannik e Carlos Alcaraz valeva molto più del primo grande sigillo sul rosso per l’azzurro o della difesa del titolo per lo spagnolo. Grazie al successo maturato per 7-6(5) 6-3 Sinner è tornato alla prima piazza del ranking, sorpassando il rivale iberico, anche lui a quota 66 settimane in cima alla classifica. Il gradino più alto della graduatoria internazionale potrebbe però presto tornare nelle mani di Carlitos, che se dovesse vincere l’ATP 500 di Barcellona in programma questa settimana riacciufferebbe subito la prima posizione.

Settimane al n.1: Djokovic comanda, Sinner al 12° posto

Sinner avanza quindi in solitaria in dodicesima posizione tra i numeri 1 più longevi nella storia di questo sport. Il primo di questa classifica è il serbo Novak Djokovic, rimasto seduto sulla poltrona dorata per 428 settimane in totale. Seguono lo svizzero Roger Federer (310), l’americano Pete Sampras (286), il cecoslovacco – quando ottenne questi risultati, poi dal 1992 divenne cittadino statunitense – Ivan Lendl (270), l’americano Jimmy Connors (268) e lo spagnolo Rafael Nadal (209).

Superate le settimane trascorse in vetta di Alcaraz, Sinner punta ora all’11esimo posto occupato dallo svedese Stefan Edberg, rimasto al numero 1 per 72 settimane. Per superarlo e andare a quota 73, Jannik dovrà rimanere al primo posto sino a lunedì 25 maggio, che coincide con il secondo giorno dedicato al tabellone principale del Roland Garros. Nel caso ci riuscisse l’obiettivo si sposterebbe sulle 80 settimane dell’australiano Lleyton Hewitt. Questo traguardo verrebbe tagliato dall’azzurro nell’eventualità che lui fosse in grado di rimanere ininterrottamente in cima alla classifica fino a lunedì 20 luglio, ovvero fino a un paio di lunedì dopo la fine del torneo di Wimbledon.