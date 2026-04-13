WTA Linz, Potapova: “Non puoi vincere tutti i punti chiave nella vita”

da Linz, il nostro inviato

Anastasia Potapova è tornata in finale nel torneo vinto tre anni fa. Questa volta il trofeo dell’Upper Austria Ladies Linz le è sfuggito, finendo tra le mani di Mirra Andreeva, ma Nastya si è consolata con un grosso balzo in classifica (43 posizioni fino alla 54) e per essere diventata l’unica austriaca (essendo diventata austriaca…) giunta all’ultimo atto del torneo WTA da quando esiste, dunque dal 1991. Ecco cosa ci ha detto dopo la finale, mentre gli addetti stavano già cominciando a smantellare tutto. Tutto quello allestito per il tennis, il Design Center lo lasciano in piedi. Così hanno detto.

D. Anastasia, è stata una partita davvero molto combattuta. Complimenti per la splendida settimana. Raccontaci le tue emozioni oggi, durante e dopo il match.

Anastasia Potapova: In realtà ora mi sento un po’ esausta perché finalmente posso lasciare andare tutte le emozioni e mi colpiscono più forte adesso. Ma ovviamente sono molto felice. È stata una settimana così positiva sotto tutti gli aspetti. Posso dire che sono anche molto orgogliosa di me stessa. Penso che sia un buon inizio della stagione sulla terra battuta.

D. Questo primo set, questo incredibile primo set, è stato forse il miglior Anastasia che abbiamo visto sulla terra?

Anastasia Potapova: È stato sicuramente molto buono, ma ho anche avuto la sensazione che Mira abbia iniziato in modo impreciso e addormentato [sloppy and sleepy nell’originale]. Non era davvero presente, stava sbagliando molte palle facili. Sapevo che a un certo punto sarebbe salita di livello. Dal mio lato, penso sia stato un set perfetto. In generale tutta la partita non è stata male, credo sia stato un livello molto alto. Ho cercato di lottare duramente. Sono stata un po’ sfortunata in alcuni momenti nel secondo e terzo set, ma questo è il tennis e voglio prendere solo aspetti positivi da questa partita.

D. Il pubblico ti ha accolto molto calorosamente per tutta la settimana. È qualcosa che sognavi o in qualche modo te lo aspettavi anche, essendo ora austriaca e giocando qui?

Anastasia Potapova: Non puoi sempre aspettarti che queste cose accadano, perché come ho detto, non ho mai avuto un supporto del genere nella mia vita. Non è che ci pensassi prima di venire qui. Fin dal primo giorno ho ricevuto un sostegno incredibile dal pubblico. Sono molto orgogliosa di essere qui a giocare per loro e di renderli orgogliosi. Spero di esserci riuscita.

Ubitennis. Cosa pensi sia stata la chiave per lei per ribaltare il match nel secondo set? Forse la percentuale della tua prima di servizio che è calata un po’…

Anastasia Potapova: Sì, è calata un po’. Penso sia successo perché la stanchezza ha iniziato a farsi sentire nel mio corpo. Non mi sentivo fresca come prima. È qualcosa su cui devo lavorare. Ora lo capisco ed è una cosa positiva. Entrambi i set sono iniziati in modo equilibrato e poi a metà di entrambi ci sono stati alcuni punti chiave che oggi ho perso. Ma, ancora una volta, può succedere. Non puoi vincere ogni punto chiave nella vita. Solo positività. Questo mi dimostra che posso stare a questo livello e che sto facendo le cose giuste. Ora è solo questione di continuare a lavorare duro. Se posso giocare così, il futuro sembra promettente.

Ubitennis. A proposito di lavorare su qualcosa, probabilmente non hai voglia di sentire battute, ma… ti allenerai sulla volée di rovescio nei prossimi giorni? [ne ha sbagliate tre facili su punti importanti, ndr]

Anastasia Potapova: Io non sbaglio mai le volée, in realtà sono molto brava a rete, ma ancora una volta, forse oggi non era semplicemente la mia giornata e può succedere. Ovviamente c’è ancora molto margine di miglioramento per me, tante cose su cui lavorare. Più tardi riguarderemo questa partita con il mio team e vedremo da cosa iniziare.

D. Sei salita nel ranking mondiale, credo ora sei numero 54. Settimana straordinaria. Dove puoi arrivare nel ranking nel prossimo periodo?

Anastasia Potapova: Eh sì. In realtà ho sempre sentito di non essere al mio posto, prima di tutto. Quindi non considero questa cosa come qualcosa di tipo “wow”. Non mi sembra che sia successo qualcosa di incredibile perché, come ho detto fin dal primo giorno, se giochi bene, se competi e vinci delle partite, il ranking seguirà. Quindi non è la mia priorità. Ma ovviamente è bello sapere di essermi salvata e di aver migliorato la mia posizione. Penso sia un ottimo inizio per i prossimi tornei fino alla fine dell’anno, per ottenere ancora più punti e salire ancora.

D. Hai menzionato il prossimo torneo. Giocherai in Francia, magari con Lilli [Tagger]?

Anastasia Potapova: No, purtroppo non andrò a Rouen. Abbiamo deciso con il mio team che è più importante prendersi qualche giorno di pausa e andare un po’ prima a Madrid, perché lì c’è anche l’altitudine e non è facile giocare. L’anno scorso ho finalmente capito come giocare a Madrid. Voglio prendere Madrid più seriamente, visto che sono in buona forma ora e mi sento bene mentalmente. Non puoi inseguire ogni torneo. Non sono mai stata una giocatrice che cambia settimana dopo settimana. Voglio programmare in modo intelligente per non infortunarmi, divertirmi tutto prima di tutto e dare priorità agli eventi più importanti.

D. Un’ultima cosa: dopo questo grande successo, ti concederai una piccola ricompensa?

Anastasia Potapova: Sì, lo farò. Avremo anche qualche giorno di pausa. Mia madre è qui, il mio cane è qui adesso. Mia madre non è mai stata a Vienna. Le farò vedere la città. Passeremo dei giorni molto belli. Mi allenerò mercoledì mattina e mercoledì sera partirò per Madrid. Mi concederò una ricompensa, ma non esagerata, perché la ricompensa più grande per me è la sensazione che ho dentro: la fiducia e l’orgoglio per tutto quello che ho fatto questa settimana e nelle settimane precedenti per prepararmi.

D. Complimenti. In bocca al lupo.

Anastasia Potapova: Grazie. Spero di rivedervi da qualche parte..