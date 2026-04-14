ATP Barcellona: Sonego, vittorioso ritorno in campo. Stringe i denti e batte Martinez in tre set

dal nostro inviato a Barcellona

L. Sonego b. P. Martinez 6-2 2-6 6-4

Match dai mille volti e con vari colpi di scena. Sonego conduce in avvio con autorevolezza, salvo poi incartarsi malamente nel secondo. Terzo set nel quale addirittura si teme per un possibile ritiro del torinese, che però ne esce alla grande e porta a casa una vittoria preziosa per il morale e per mettere ore di gioco nel contachilometri, dopo il noto infortunio al polso.

Partita che sulla carta potrebbe essere indecifrabile. Sonego rientra dopo l’infortunio al polso che lo ha tenuto fuori da inizio stagione, mentre Martinez viene da un periodo nero, nel quale neanche l’amata terra ha potuto risollevarlo. Si prospetta comunque un tabellone complicato per Lorenzo che potrebbe avere in ottavi Rublev e in quarti Alcaraz, ma le sfide motivano sempre Sonego.

Primo set – Martinez non pervenuto

Primo set nel quale entrambi sembrano un po’ arrugginuti, con scambio di break al servizio in apertura. dopo la partenza a freddo l’equilibrio dura fino al 2-2. Sembra il preludio a un parziale lottato, ma Martinez si scioglie improvvisamente come neve al sole.

Break decisivo per Sonego che nel quinto gioco riesce a far partire gli scambi. Lorenzo adesso regge in difesa e col suo drittone riesce a far male all’avversario che sembra aver problemi soprattutto dal lato del rovescio. Se ci aggiungiamo che il dritto della spagnolo non sembra particolarmente pungente si spiega il vantaggio di Sonego. BREAK SONEGO. SON 3-2 MAR.

Lorenzo poi è bravo a prendere il comando delle operazioni sul proprio servizio e ad approfittare del nervosismo dell’iberico che prima concede due doppi falli e poi con altri errori banali manda a condurre Sonego di due break.

Set che finisce in bellezza per l’italiano che chiude con un dritto slice in contropiede in meno di 40 minuti di gioco. SON 6-2 MAR.

Secondo set – Martinez risorge

Secondo parziale che riparte con Martinez al servizio e si va subito ai vantaggi. Il match lo fa Sonego, che col dritto riesce a far male, ma che quando viene inchiodato sul rovescio spesso va in difficoltà e arrivano gli errori. Il primo game del secondo set è esemplificativo, Martinez è alla merce delle scelte di Sonego, che se fosse un pelo più preciso avrebbe portato a casa il gioco senza soffrire e invece si continua. Game più lungo del match da 18 punti nel quale Sonego ha due palle break che avrebbe dovuto e potuto convertire. Lo spagnolo si è aggrappato al match in questa occasione, pur senza avere il tennis per prendere il controllo degli scambi ha sofferto e ha approfittato delle imprecisioni – anche gravi – di Sonego.

Se riesci a vincere il 50% dei punti sulla prima di servizio del tuo avversario devi per forza portare a casa il break. SON 0-1 MAR.

Psicologicamente lo scampato pericolo da nuova linfa a Martinez che nel game successivo trova due palle break insperate. La prima è annullata con una combinazione servizio e dritto da parte di Lorenzo. La seconda con un servizio vincente che paga la cauzione. Situazione che poteva sfuggire di mano ma Sonego riesce a rimettere le cose a posto con le sue armi migliori, servizio e dritto. SON 1-1 MAR.

L’inerzia però sta decisamente cambiando, Sonego non è più preciso come all’inizio con il dritto e se anche il servizio diventa un problema allora sono guai. Altre due palle break per lo spagnolo, ma anche questa con l’acqua alla gola Sonego si salva. SON 2-2 MAR.

Adesso l’inerzia è chiaramente cambiata e alla fine è Martinez a prendere definitivamente il comando delle operazioni. Per il terzo game consecutivo arriva nuovamente a palla break sul servizio di Sonego e stavolta approfittando di una seconda non irresistibile lo spagnolo piazza l’accelerazione vincente con una grand risposta di dritto. BREAK MARTINEZ. SON 2-4 MAR.

Set che in pratica finisce qua, la presa di Martinez sul match continua mentre Sonego continua a non trovare soluzioni per uscire dall’impasse. Altro break per lo spagnolo che va a chiudere il parziale. SET MARTINEZ. SON 2-6 MAR.

Tatticamente la situazione si è capovolta e Martinez è tornato come d’incanto il cagnaccio da terra battuta che tutto conoscono e che tutti preferirebbero evitare su questa superficie. Sonego ha perso di incisività ma ciò è dovuto alla maggiore pesantezza dei colpi del Pedro spagnolo. Martinez in questo secondo set è stato solido al servizio e in grado di far partire lo scambio spesso e volentieri in risposta assorbendo molto meglio le accelerazioni di dritto di Lorenzo. L’italiano, dovendo avere a che fare con palle più profonde e cariche si è così trovato in difficoltà e la partita è girata.

Terzo set – Sonego sull’orlo del baratro

Vista la mala parata Sonego cerca di spezzare il ritmo e si rifugia nel più classico dei toilet break.

Come a Montecarlo 2025. data del loro unico confronto si va al terzo set, occasione in cui ad avere la meglio era stato Martinez.

La pausa fa bene a Lorenzo che rientra in campo rinfrancato e torna a giocare aggressivo come a inizio match. Martinez sembra quasi sorpreso del cambio di passo e così Sonego piazza subito il break. Addirittura un attacco in controtempo di rovescio risolto a rete. Era esattamente un set che Sonego non metteva in difficoltà al servizio il suo avversario, dal primo game del secondo set. BREAK SONEGO. SON 1-0 MAR.

Partita che scorre tranquilla fino al 3-2 15-30 e servizio Sonego e qua succede qualche che nessuno si augura. Lorenzo su un dritto in corsa sente una fitta al piede e si ritrova costretto a chiamare l’aiuto del fisio. Sembra una contrattura alla pianta del piede per quello che si vede. Lorenzo poi riesce a riprendere, i movimenti sembrano buoni ma comunque Martinez riesce a non distrarsi e rimette in equilibrio il match. BREAK MARTINEZ. SON 3-3 MAR.

A questo punto match too close too call, troppe variabili in gioco e andamento un po’ ondivago di entrambi i giocatori. Tocca capire se Sonego riuscirà a trovare un’altro picco di rendimento o se prevarrà la solidità di Martinez. La risposta è nel nono gioco. Martinez è sciagurato e pavido nel ricorrere con insistenza alla palla corta mentre Sonego prende il coraggio a due mani. Lorenzo è bravo a salire 0-40 e a trasformare la seconda opportunità con un bel passante di rovescio slice. BREAK SONEGO. SON 5-4 MAR.

Questo è lo strappo decisivo, Sonego nel game successivo va a servire per il match e serve solido, chiudendo addirittura con un ace. MATCH SONEGO. SON 6-4 MAR.