Internazionali d’Italia, Binaghi: “Roma quinto Slam? Vivo per questo sogno”. Svelate le wild card

Giornata di sole, con un venticello a ricordare che siamo ancora ad aprile, a Roma. Ma gli Internazionali d’Italia 2026 sono alle porte, il tabellone principale inizierà esattamente tra tre settimane. Prima quello femminile, poi mercoledì 6 maggio quello maschile. Con un clima del genere passeggiare per il Foro Italico sarebbe l’ideale. Specie nella veste di quest’anno, con la nuova SuperTennis Arena a troneggiare di fronte al Centrale e spalti supplementari anche sui campi secondari. Un’edizione che si prospetta storica, dentro e fuori dal campo, come ama sempre precisare il presidente FITP Angelo Binaghi. Uno dei relatori della conferenza insieme al Ministro allo Sport Andrea Abodi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’AD di BNP Paribas Elena Goitini.

Se ne è parlato nella tradizionale conferenza di presentazione. Tenuta per il secondo anno di fila proprio all’interno del parco del Foro Italico, dopo la suggestiva esperienza del Colosseo nel 2024. Rispetto allo scorso anno, quando il tema principale fu l’introduzione dello Stadio dei Marmi, la conferenza si è tenuta più avanti, a metà aprile e molto più a ridosso dell’inizio del torneo. Lanciando varie novità, tra cui anche le wild card. Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e Federico Cinà nel maschile (se Bellucci, oggi fuori di uno, entrasse in main draw, l’invito andrà a Maestrelli). Lisa Pigato, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Martina Trevisan, Tyra Grant, Jennifer Ruggeri e una ragazza canadese, in ottica di scambio di wild card con la Federazione del Canada per la Rogers Cup, nel femminile. Jacopo Vasamì, altro nome atteso, riceverà wild card per le qualificazioni.

Oltre a una bella notizia, di sport ma non solo: “ Il 4 maggio insieme alle due Nazionali campioni del mondo saremo ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella. Ma non ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, non avendo giocato lo scorso anno in Davis“.

Binaghi tra dati e il ricordo di Pietrangeli agli Internazionali

“Il tennis italiano si è fermato al Foro il 1° dicembre scorso, e da qua oggi ripartiamo. Dall’eredità che ci ha lasciato Nicola Pietrangeli”, apre Angelo Binaghi, presidente FITP, tra gli applausi e uno scatto in piedi di tutto il pubblico in sala, tra l’emozione generale, “il più grande campione del primo secolo di vita del nostro tennis. Lo ha reso riconoscibile e qualificato, creando i valori su cui fondare rinascita e successo. Una nuova era, senza lui e Lea Pericoli, inizia e siamo più deboli. Ma partiamo da una base solida grazie a loro. Vogliamo provare a fotografare ciò che ci hanno lasciato. Confronteremo, con rispetto, i nostri numeri con soggetti che li hanno migliori. Anche perché vogliamo imparare da loro, così da continuare a crescere”.

I numeri, come sempre, lasciano poco da dire. Per un torneo che migliora di anno in anno: “Primo dato biglietteria: 8,6% in più ogni anno, abbiamo già venduto 220.098 biglietti a un mese dall’inizio. Rispetto allo scorso anno, 393.000 biglietti, confidiamo di raggiungere e superare le 400.000 unità. Ci confrontiamo con noi stessi, anche per la limitata attuale capacità del Centrale, in attesa di un Centrale molto più bello e ampliato, speriamo dal 2028. Secondo riferimento, la televisione: il tennis in Italia non è più solo a pagamento. I dati Auditel lo dimostrano. L’ascolto medio di Supertennis è quello cresciuto di più, 69%. Straccia altri canali tematici, e si avvicina a Rai Sport e Sky Sport 24. Ma il nostro vero punto di forza sono i contatti giornalieri: almeno con un milione di persone al giorno dialoghiamo per trasmettere passione, conoscenza ed entusiasmo”.

Oltre a questi grandi dati, c’è da ricordare, naturalmente, la crescita che ha avuto il tennis anche a livello quotidiano. Il vero manifesto di salute di un movimento: “Ci sono stati più di 1,3 milioni di incontri validi per tornei di tennis e padel. Siamo sotto rispetto alla Francia, la Federazione meglio organizzata e con un bacino più grande del nostro. 100 anni che può sfruttare le ricadute del Roland Garros, ma comunque abbiamo un deficit strutturale. In questi Paesi iniziare a praticare significa iniziare a competere, da noi non è ancora così.

Il numero di praticanti è 6 milioni e 200.000 a gennaio, 6,5 il calcio. Mai pensato di riuscire ad arrivare a risultati simili nella mia carriera. È un risultato, essere sotto il calcio di meno del 5%, del quale credo che la dirigenza e i nostri giocatori contribuiamo in eguale misura. Il divario degli appassionati rispetto al calcio è maggiore, pur essendo stesso ordine di grandezza. Ho l’ambizione che questo dato da gennaio ad oggi sia migliorato…abbiamo ottenuto qualche risultato in più”.

Binaghi tra obiettivi e fatti

“Il nostro fatturato 2025 è il più alto della storia dello sport italiano”, prosegue Binaghi, “nessuno in Italia oggi ha percentuale di autofinanziamento come la nostra. E vorrei sottolineare che nessuno ha una percentuale di attrazione di capitale esteri come noi. Vogliamo superare la soglia delle 400.000 presenze paganti; superare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio, e vogliamo provare anche a vincere il singolare maschile. E, se dovesse accadere, Adriano Panatta sarebbe ufficialmente invitato per la premiazione. Credo sia il momento giusto, non solo per Jannik, ma anche perché abbiamo quattro giocatori nei primi 21 del mondo, e tutti hanno la terra come superficie preferita. Obiettivi ambiziosi ma raggiungibili, e soprattutto interconnessi tra loro”.

D’altronde, quando si parla di obiettivi, Binaghi non si pone mai freni. Come dimostrano i recenti traguardi, non solo tennistici, raggiunti dalla FITP: “Abbiamo acquistato il torneo 250 di Bruxelles, lo avremo dal 2028, dobbiamo solo versare il corrispettivo. Si giocherà per la prima volta in Italia sull’erba, dove non c’è un circolo con più di un campo in erba. Non si sa ancora dove giocarlo, probabilmente per questioni climatiche, essendo la seconda settimana di giugno, si disputerà nel Nord Italia. È una grossa opportunità di crescita per noi, i giocatori, per i milioni di italiani appassionati. Contemporaneamente, dopo aver invaso le scuole italiane abbiamo siglato una partnership con il Centro Sportivo, e invaderemo tutti gli oratori d’Italia. Insegneremo gratuitamente per far innamorare migliaia di ragazzi.

Entreremo nel capitale della società SAE, che sta acquisendo il controllo de ‘La Stampa’. Limitatamente al periodo delle Finals, per senso di responsabilità verso un territorio che ci ha adottato, dato tanto, e sostenere una città importante come Torino. Pensiamo che Supertennis possa attivare sinergie con le testate del gruppo. Sulle TV abbiamo recuperato lo squilibrio di visibilità con il calcio, ma non avviene sulla carta stampata. E il quinto Slam? Vivo per rendere questo sogno realtà per gli Internazionali“.

Internazionali verso il futuro: “Copertura sul Centrale? Dal 2028”

Dopo Binaghi è il turno della parola di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, che si sta occupando dei lavori di rinnovamento e ampliamento, copertura, del Campo Centrale. Una delle parti più attese della conferenza. E che, tra miglioramenti già effettivi e sguardo al futuro, lascia assolutamente ottimisti: “Il Centrale, con il progetto di copertura e rivestimento, verrà rivoluzionato. Diventerà iconico. Prevede 800 mq di terrazze panoramiche, 4 sale esterne e una serie di superfici a disposizione su 1.100 mq di terrazze. Capienza al chiuso, condizionata, di 12.400 posti per il tennis. Incrementabili per altri sport. Obiettivo usarlo sempre, anche durante l’inverno. Abbiamo avuto un iter urbanistico leggermene accelerato con un’azione positiva da parte del Comune. I lavori inizieranno subito dopo la fine dell’edizione di quest’anno, auspicando di terminarli entro l’autunno del 2027. Finanziato sia con risorse proprie, commercializzazione del naming, sia con un finanziamento”.

“C’è stato un ampliamento di tutto il parco del Foro, fino allo Stadio dei Marmi”, prosegue Mezzaroma, “avremo 20 ettari di estensione totale, e potrà ospitare circa 60.000 persone al giorno, 33.490 posti a sedere, 21 campi di cui 10 di gara e 11 di allenamento. Anche due campi sul Lungotevere. I campi saranno dislocati su tre centri gravitazionali: intorno al Centrale, ‘sull’acqua’ di fronte alle piscine e il site dei Marmi, nuova Grand Stand Arena [si chiamerà BNP Paribas Arena, NDR] con circa 12.000 posti in più. Altra novità l’arena da 3.000 posti, SuperTennis Arena, proprio di fronte al Centrale. Lo Stadio dei Marmi sarà un nuovo baricentro, con una nuova piazza circolare a Largo de Martino, spazio coperto, condizionato per gli spettatori con spazi di food and beverage”.