ATP Barcellona, Jodar: “Con mio padre c’è un rapporto speciale”

Prosegue spedita la marcia di Jodar. Con la stessa disinvoltura con cui si sbarazza degli avversari, lo spagnolo prende in carico le domande dei giornalisti in sala stampa. Una partita alla volta, una conferenza stampa alla volta.

DOMANDA: Complimenti per la vittoria Rafa, ci puoi dare qualche impressione del match di oggi?

JODAR: Cameron rende sempre le cose molto difficili, però sono riuscito a gestire molto bene i momenti della partita però l’importante è essere in semifinale.

DOMANDA: Rafa, normalmente sei un giocatore piuttosto freddo in campo, ma oggi ci sono stati momenti in cui hai avuto un contatto con il pubblico e hai celebrato punti importanti. Racconta un po’ le sensazioni che hai provato quando ti rivolgevi alla tribuna?

JODAR: Sì, beh, alla fine sapevo che erano punti importanti, no? E quando li ho vinti, è sempre molto bello essere applaudito e alla fine oggi mi sono sentito sostenuto, mi sono sentito come se stessi giocando per il mio Paese. Credo che questa sia una cosa che finora non avevo ancora vissuto, perché questo è il mio primo torneo ATP qui. Quindi, quando vedi così tanta gente, e ci sono anche persone che conosci e che volevano venirti a vedere, alla fine ti dà una soddisfazione in più.

DOMANDA: Ciao Rafa, come stai? Hai fatto un grande salto di qualità a Marrakech appena 10 o 12 giorni fa, e ora eccoti di nuovo qui sul grande palcoscenico, davanti a tutti. Che cosa è cambiato?

JODAR: Beh, alla fine non credo di non aver cambiato nulla. So di essere in un percorso di miglioramento. Penso di stare migliorando diversi aspetti del mio gioco che mi stanno aiutando molto ad adattarmi bene a questa superficie, alla terra battuta. Quindi l’inizio della stagione sul rosso sta andando molto bene, ma devo continuare così anche nei prossimi tornei, perché ce ne sono ancora molti altri.

DOMANDA: Rafa, sembri un ragazzo molto tranquillo, molto educato. Volevo chiederti, da un lato, se ti consideri una persona diversa quando sei in campo, se cambi un po’ mentalità. E poi hai anche detto questa settimana che stai viaggiando solo con tuo padre. Volevo sapere: quando le cose vanno male, sei uno di quei giocatori che guardano verso il proprio angolo, in questo caso verso tuo padre, cercando soluzioni, oppure sei più uno di quelli che preferiscono trovarle da soli?

JODAR: Beh, alla fine credo di sì: quando hai una persona, in questo caso tuo padre, che è lì nel box, penso che sia un supporto molto grande. Perché, come dici tu, quando le cose non vanno così bene, lui ha sempre una soluzione. Alla fine siamo molto in sintonia, anche perché è mio padre e ci conosciamo da quando ero molto, molto piccolo, ed è sempre stato lui a seguirmi. È un legame molto speciale. Credo che questo faccia sì che, quando le cose non vanno bene, io abbia lì un sostegno in più.

DOMANDA: Rafa, volevo chiederti qualcosa per conoscerti un po’ meglio fuori dal campo. Sei uno che di solito guarda partite di tennis, magari anche nelle settimane in cui sei in vacanza o quando non hai troppe cose da fare? E in particolare, c’è qualche giocatore che ti piace guardare un po’ più degli altri? Adesso ti aspetta Fils, che è un giovane tennista di questo gruppo di giocatori che appassiona molto il pubblico. C’è un certo tipo di giocatore che ti piace osservare più di altri?

JODAR: Beh sì, a me piace il tennis. Ho sempre guardato tennis fin da quando ero molto piccolo. Quindi alla fine è uno sport che, oltre a praticarlo e giocarlo, mi piace molto anche guardare. Ed è vero che, in qualche settimana in cui non sto giocando nessun torneo, se c’è una partita che mi interessa un po’, allora cerco di guardarla. Però alla fine credo che quello che devo fare sia continuare per la mia strada e non fissarmi troppo sugli altri. Se vedo qualcosa che mi piace di un giocatore, provo a migliorare un po’ le mie cose e a prendere qualcosa da lì.

DOMANDA: Una curiosità: oggi la partita delle quattro è stata alla fine quella tra Musetti e FIls, per una questione di diritti televisivi. Volevo sapere se ti avevano chiesto se preferivi giocare prima o dopo quella partita. E in quel caso, se avresti preferito giocare dopo perché ti attivi meglio nel pomeriggio o se per te è indifferente. Come funziona un po’ il programma?

JODAR: Beh, alla fine credo che lo hai spiegato molto bene. Se hanno messo quella partita, sarà più che altro per ragioni televisive, ed è così. Se hanno scelto quella partita, sarà per il motivo che sia. Però alla fine è andata così, ed è così che è stato. E io, come dico sempre, ci sono fattori ai quali ti devi adattare, e quello era uno di questi. Quindi io ero pronto a giocare alle quattro, così come lo sarei stato domani o in qualsiasi altro orario.

DOMANDA: In linea di principio, ora ti tocca Fils. Siete due giocatori molto forti e molto giovani, e sarete lì in alto. Lui è già stato in semifinale, ha fatto ottimi tornei e ha giocato molto bene. Come vedi questa sfida?

JODAR: Sì, Fils è in semifinale. Ha fatto un torneo molto buono perché ha giocato ottime partite. Quindi io quello che devo cercare di fare è esprimere il mio miglior livello, preparare la partita nel miglior modo possibile, e poi vedremo cosa succederà nel match.

DOMANDA: Si dice sempre che al Real Club de Tenis, durante il Trofeo Conde de Godó, si respiri tennis e si viva un’atmosfera diversa. Mi piacerebbe conoscere la tua esperienza del torneo da questo punto di vista. Come lo stai vivendo tu?

JODAR: Sì, alla fine è la mia prima volta qui, ma è molto, molto speciale perché l’organizzazione e il pubblico mi stanno sostenendo tantissimo. Alla fine mi sento come se stessi giocando un torneo in casa. Credo che questi siano i tornei che alla fine vuoi giocare nel circuito. È vero che tutti i tornei sono bellissimi e che ovunque ci trattano molto bene, ma alla fine quando giochi in casa penso che sia diverso, perché ci sono persone che conosci, familiari e amici che vengono a vederti, e alla fine anche il legame con quella gente si vive in un modo molto speciale.

Per chi fosse arrivato alla fine della lettura senza particolari scossoni ci scusiamo in anticipo…