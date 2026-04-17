WTA Rouen: vittoria folle di Kostyuk su Li. Avanzano Maria e Cirstea, sogno Podrez

Giornata di quarti di finale per l‘Open Capfinances Rouen Mètropole 2026, tra soprese e pronostici confermati.

Marta Kostyuk, la favorita del WTA 250 francese, è protagonista di un match dai tratti folli contro Ann Li. L’ucraina esce vincitrice dopo più di due ore di gioco e sfiderà Tatjana Maria per un posto in finale. La veterana tedesca pone fine al percorso della qualificata bielorussa Iryna Shymanovich.

È un giorno indimenticabile, invece, per l’altra giocatrice proveniente dal tabellone cadetto ancora in gara. La classe 2007 Veronika Podrez lascia solo quattro giochi a Katie Boulter e si guadagna la prima semifinale WTA, al debutto sul circuito maggiore.

Tra l’ucraina e la finale c’è Sorana Cirstea, all’ultimo giro di valzer della carriera, vittoriosa su Anna Bondar.

[1] M. Kostyuk b. [5] A. Li 6-0 6-7(4) 6-3

Marta Kostyuk vince una partita folle contro Ann Li. La prima forza del tabellone approda in semifinale a Rouen con il punteggio di 6-0 6-7(4) 6-3 e sfiderà Tatjana Maria.

L’ucraina si guadagna ben 14 palle break, di cui ne capitalizza la metà. Dopo un primo set dominato, la numero 28 del mondo si complica la vita ed è costretta al terzo set, dove per vincere deve recuperare un break di svantaggio alla quinta testa di serie.

Al termine di più di due ore di gioco, Kostyuk rimette insieme i pezzi del proprio tennis e prosegue il suo percorso in Normandia.

Il match

Il primo set è appannaggio completo di Kostyuk. L’ucraina è impeccabile alla battuta e sempre pericolosa in risposta. Li non riesce a mettere a referto neppure un game e solo nel terzo gioco ha la palla per smuovere il tabellone dallo zero.

Nella seconda frazione di gioco, Marta prolunga la striscia di giochi di fila fino a 8, allungando sul 2-0. Nel terzo game arrivano i primi segnali di risveglio tennistico per la statunitense, che cancella una palla del 3-0 e si rilancia. Messo a punto il servizio, la numero 36 WTA trova il modo di rendersi pericolosa anche in risposta, procurandosi le prime due palle break del suo incontro. Le basta la prima per pareggiare i conti e, salvata ancora una chance di break, si porta avanti per 3-2. Segue uno spaccato di partita in cui i turni di battuta filano via lisci, fino all’undicesimo gioco.

Kostyuk torna avanti di un break, guadagnandosi l’opportunità di servire per approdare in semifinale. Tuttavia, Li non si arrende e piazza il contobreak a 15. Nel tiebreak la statunitense è più precisa e, per 7 punti a 4, prolunga la partita al terzo e decisivo set.

La quinta testa di serie vanifica un vantaggio di 3-1 nel terzo parziale. Kostyuk inanella cinque giochi consecutivi che le valgono un posto tra le migliori quattro di Rouen. L’ucraina, inoltre, pareggia i confronti diretti a livello WTA con Ann Li, adesso sull’1-1 – considerando anche gli ITF Kostyuk conduce per 2-1 e tutti gli incontri sono terminati 2 set a 1.

T. Maria b. [Q] I. Shymanovich 7-6(5) 6-2

Tatjana Maria spegne i sogni di Iryna Shymanovich, fermando la corsa della bielorussa, numero 184 del mondo, ma specialista di doppio, e passata dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6(5) 6-2.

La veterana tedesca, 63 WTA, approda così in semifinale all’Open Capfinances Rouen Mètropole 2026, dove se la vedrà con la prima forza del seeding Marta Kostyuk.

Maria lavora bene con il servizio, soprattutto con la prima che le frutta il 75% di punti, nonostante la percentuale si fermi al 54%. Con al seconda, invece, soffre e mette a referto 13 punti su 27, concedendo anche tre break all’avversaria, tutti nel primo set.

Per Shymanovich non possono che rimanere le quattro vittorie tra tabellone principale e qualificazioni, in particolare il successo su Hailey Baptiste, quarta testa di serie.

Il match

È un primo set all’insegna della tensione per Maria e Shymanovich. La tedesca si arrampica in avvio sul 2-0, ma subisce l’immediato controbreak da parte dell’avversaria. Tuttavia, la bielorussa non trova il ritmo al servizio e, da 40-15, è costretta a cedere ancora il turno. Tatjana fa valere tutta l’esperienza fino al 5-3, ma quando deve servire per chiudere il primo parziale subisce il break a 0. Shymanovich fa poi 5-5, annullando due set point. La numero 184 del mondo è in momento di vivacità tennistica e infila il quarto gioco consecutivo, strappando per la seconda volta consecutiva la battuta alla rivale. Come è successo a Maria, però, neppure la 28enne di Minsk sfrutta l’occasione di chiudere con il servizio. È allora il tiebreak a decretare il vantaggio della tedesca che fa suo il set per 7 punti a 5, al terzo set point.

Nel secondo parziale l’inerzia del match pende definitivamente dalla parte della numero 63 WTA che con un doppio break nel nel terzo e nel quinto gioco piega la resistenza di Shymanovich per 6-2. Si tratta del primo incrocio a livello WTA tra le due, che si erano spartite equamente i due precedenti nel circuito cadetto.

[Q] V. Podrez b. K. Boulter 6-4 6-1

Veronika Podrez sorprende anche Katie Boulter, sconfitta per 6-4 6-1, e vola verso la prima semifinale WTA della carriera al debutto in un tabellone principale. La 19enne ucraina, proveniente dalle qualificazioni, sfiderà Sorana Cirstea per un posto nella finale di Rouen. Comunque vada, la prima apparizione sul circuito maggiore è destinata al successo. Con questo risultato l’attuale numero 209 WTA, giustiziera di Elisabetta Cocciaretto, è certa di approdare per per la prima volta in top 200 – nel live ranking è al numero 168.

Boulter, numero 64 del mondo, paga un rendimento al servizio al di sotto della sufficienza, con 0 ace e 6 doppi falli, che si traducono con il 49% di punti fatti con la prima e i soli 4 su 24 con la seconda. Paradossalmente Podrez è premiata dalla sua seconda di servizio, che le frutta il 58% di punti, mentre con la prima è anche lei al di sotto del 50%, con 11 punti su 25.

Il match

Nel set d’apertura si contano ben sette break. Il servizio è il colpo in meno della giornata per entrambe le protagoniste. Dopo lo scambio di favori dei primi tre giochi, Podrez allunga sul 3-1, cui segue subito un nuovo break subito da Boulter. Nonostante l’inglese riesca a reagire e a richiudere il gap sul 4-4, Katie cede un sanguinoso turno di servizio da 40-15, spedendo l’ucraina a servire per il primo parziale.

Nel secondo set non c’è più partita. Boulter non difende mai la battuta, incassando un pesante score di quattro break – e un solo controbreak messo a segno sull’1-0, per smuovere il computo dei giochi dallo 0. Podrez, classe 2007, si prende la semifinale del WTA 250 di Rouen con l’obiettivo di continuare a sognare.

[2] S. Cirstea b. A. Bondar 7-6(2) 6-2

Sorana Cirstea continua a regalarsi soddisfazioni nell’ultimo paragrafo della propria carriera. La romena, 26 del mondo, si prende la semifinale a Rouen grazie alla vittoria per 7-6(2) 6-2 su Anna Bondar, 65 WTA, e se la vedrà adesso con la sorpresa Veronika Podrez.

Cirstea, sempre vittoriosa contro l’ungherese in tre match, si affida al servizio per portare a casa una vittoria preziosa, l’ennesima di questa sua stagione di saluti al mondo del tennis.

Il match

Nel primo set Cirstea non conserva il break agguantato nel quarto gioco, con l’immediata reazione di Bondar. L’ungherese cancella alla romena un set point sul 6-5, ma nel tiebreak Sorana dilaga. La numero 26 WTA vince tutti i punti in risposta e si prende il vantaggi per 7 punti a 2.

Nella seconda frazione di gioco, Cirstea fa valere la propria superiorità: in avvio strappa il servizio a Anna e allunga sul 2-0. In un game da 28 quindici, Bondar nega il 3-0 all’avversaria, ma il suo tennis va via via spegnendosi. Cancellate tre chance consecutive di controbreak, la seconda testa di serie trova il doppio break di vantaggio che, di fatto, chiude la partita.